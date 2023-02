«Tenemos uno de los mejores carnavales de todo el país»

Tiene experiencia en la gala y, además, saldrá en último lugar en el acto del próximo 24 de febrero. Representa a Carpintería de Aluminios Alumisais y Carrozas José Halcón, con una fantasía de Isaac Martínez Vicente titulada 'La joya del mar'. Le apasiona el mundo de la fotografía, del modelaje y la belleza. Y en la actualidad está estudiando un máster en Psicopedagogía.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-El año pasado Isaac (Martínez) me dio la mi primera oportunidad. Este año es la segunda, nos quedamos con el gusanillo. Cuando me lo propuso, dije que sí porque fue una experiencia muy bonita. Estoy supercontenta por volver a repetir. Estoy un poquito nerviosa, aunque no son los nervios de la primera vez, pero son los nervios de la ilusión.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata? ¿Qué sintió?

-Pues no me lo esperaba, la verdad. Isaac me iba comentando que quería presentar candidata y un día, sin más, me dijo que le había gustado mucho el año pasado y que había pensado en repetir conmigo. El hecho de que el confiará de nuevo en mí me ha dado muchísima seguridad.

-¿Qué vinculación tiene con la fiesta? ¿Es carnavalera?

-Sí desde pequeñita he vivido los carnavales en Manuel Becerra y la calle Juan Rejón con toda la familia.También de pequeña participé en grupos de baile, así que lo he vivido siempre.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Espero llevarlo con bastante ilusión porque tengo muchas ganas de ser reina del carnaval y representar a la provincia de Las Palmas por todo lo alto. Quiero dejar el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria delante de toda España como uno de los mejores que tenemos en el país.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Estoy entrenando con una rutina semanal para poder llevar el peso del traje y coreografiando la escena con Jaime Santana. El traje pesa mucho. El año pasado pesó bastante.

-Ya sabe lo que es salir al parque de Santa Catalina. ¿Cree que la experiencia de este año será distinta a la primera?

-El primer año, después de la pandemia, fue un poco shock y seguramente este año será totalmente diferente. Ahora lo visualizo con muchas más ganas, más ganas de salir al escenario, de comérmelo, de disfrutarlo.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año. ¿Está preparada para asumirlas?

-Sí, superpreparada, viajaré a donde tenga que ir y representaré a Las Palmas de Gran Canaria donde haya que hacerlo. Doy mi cuerpo y mi alma a ello.

-No se imagina el carnaval sin...

-Sin la gente porque el carnaval somos todos.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Yo creo que el poder de la inclusión, estamos en un carnaval inclusivo, yo como maestra, ahora que estoy trabajando, la inclusión, creo que es un mundo que debería estar más contemplado. Mi diseñador, que tiene déficit de audición u otros trastornos como el autismo..., deberíamos trabajar todos un poco por un mundo más inclusivo.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar? ¿Por qué?

-Madonna porque es la reina de la música pop y de la música disco. Este motivo de carnaval me encanta, me gustan mucho esos años.