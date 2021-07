Manolo Vieira se plantea cerrar Chistera y recibe una oleada de apoyos

Un mensaje de Manolo Vieira en Twitter ocasionó una avalancha de reacciones que todavía dura. El humorista grancanario, muy activo en esa red social, reflexionó sobre el daño que le está generando la pandemia, que le impide abrir su mítico Chistera, ubicado en la capital grancanaria. «Oye. Que igual abrimos Chistera a principios de septiembre. Con todas las normas cumplidas, por supuesto. Si no puedo, pues me lo pensaré e igual Chistera dice adiós. Estamos estudiándolo. Triste muy triste». Tras ese primer mensaje, Vieira añadió que «se trata de poder abrir. Ya vamos por la quinta ola. De ahí mi duda. Si me dejan abrir lo hago. Si no, serán año y medio cerrados. Demasiado».

Tras esos mensajes, multitud de usuarios quisieron mostrar su apoyo al artista, pidiéndole que no cerrar y que en septiembre volverían a disfrutar en el local de la calle Juan Manuel Durán. Una oleada de ánimo que seguro hará reflexionar a Manolo Vieira.