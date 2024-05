La lucha por la doble vía de La Isleta salta a la tarde

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de mayo 2024, 21:34 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La Isleta no va a parar hasta recuperar el doble sentido en la vía Doctor José Guerra. Este jueves vecinos y vecinas de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria volvieron a salir a la calle, liderados por el Foro por La Isleta, para pedir al Ayuntamiento de la capital grancanaria «sentido común» tras la decisión del Consistorio de convertir Doctor José Guerra en una calle de sentido único, no permitiendo así la salida a la autovía desde Juan Rejón. «No vamos a parar, estaremos aquí cada jueves y ahora también los viernes por la tarde», afirmó Félix Alonso, portavoz del Foro por la Isleta.