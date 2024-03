La lluvia inquieta a los Dolores de Triana

La previsión meteorológica que anuncia lluvia en Las Palmas de Gran Canaria para este 26 de marzo, Martes Santo, estaba muy presente en la cabeza de quienes desde primera hora se entregaban este lunes, en la parroquia de San Bernardo y San Telmo, a las múltiples tareas que implican los preparativos de la procesión de Nuestra Señora de los Dolores de Triana, la Virgen de las Angustias y San Telmo.

Una cita que, si el tiempo lo permite, cumplirá su 33ª edición y llevará, desde las 19.30 horas, a la Virgen por la calles del barrio comercial al encuentro con sus fieles en un recorrido que se adelantó al Martes Santo en 2022, para no coincidir con la procesión del Santo Encuentro, y en el que desde el pasado año la acompaña el Cristo del Perdón y la Misericordia. Una imagen que fue donada por María Esperanza Talavera, integrante de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Triana.

A pesar de que la climatología adversa inquietaba, no detenía los trabajos de los integrantes de la Cofradía, que se dedicaban a preparar el trono de la Virgen de los Dolores que, como es tradición, van a cargar tanto hombres como mujeres junto a 13 internos de la prisión Las Palmas I (Salto del Negro) -una colaboración que se lleva repitiendo desde hace muchos años- hasta sumar la treintena de personas sobre las que recae esta responsabilidad.

Se cuidan todos los detalles dentro y fuera de los tronos. Cober

«La previsión es que va a haber lluvia, pero estamos trabajamos y lo tendremos todo listo para salir», explica José Luis Rivero, Hermano Mayor de la Hermandad Sacramental y Cofradía de María Santísima de los Dolores de Triana, Nuestra Señora de las Angustias y San Telmo.

Aunque no oculta su preocupación por una amenaza de lluvia que puede dar al traste con muchas esperanzas y otras tantas horas de trabajo, señala que no se puede dejar nada a la improvisación. «No sabemos qué va a pasar pero no podemos dejar las cosas para última hora. Esperemos que haya suerte».

Los trabajos se prolongaron durante todo el día. Cober

Por eso Carlos Darias, capataz del paso de Los Dolores de Triana, coordinaba y supervisaba a contrarreloj las labores de soldadura, ornamentación floral y candelería «para que todo esté preparado y no quede ninguna cosita pendiente», tanto en el trono de la Virgen como en el del Cristo, que irá en el mismo en el que salió La Burrita el pasado Domingo de Ramos.

La decisión de que ambos tronos salgan finalmente a la calle y se pueda celebrar la procesión, explica José Luis Rivero, es algo que «se tomará sobre la marcha» poco antes de que llegue el momento del inicio. Pues «puede que a las 18.00 horas estemos listos y no llueva, pero que a las 19.00 horas empiece a hacerlo», indica.

Detalle de los adornos florales. Cober

La idea es que no se tenga que repetir lo vivido este Domingo de Ramos en el entorno de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, cuando la lluvia obligó a la procesión de los Nazarenos de Vegueta a volver antes de tiempo a su casa para proteger la imágenes de la Esperanza y el Cristo de la Salud.

Recorrido y cortes de tráfico

La procesión de la Virgen de los Dolores de Triana, Virgen de las Angustias y San Telmo y del Cristo del Perdón y la Misericordia, si no hay sorpresas, saldrá de su ermita de San Telmo este martes a las 19.30 horas. Así, emprenderá su recorrido habitual por el entorno de Triana, en concreto la calle Mayor de Triana, Travieso, General Bravo, Pérez Galdós y Perdomo.

A continuación realizará la Estación penitencial en el Santuario de San Antonio de Padua (Padres Franciscanos), antes de emprender su regreso por Perdomo, Triana y parque de San Telmo hasta su templo, algo que está previsto para las 22.30 horas.

El Ayuntamiento capitalino ha diseñado un dispositivo especial de tráfico que en este caso contempla cortes en San Bernardo con Primero de Mayo y Viera y Clavijo.