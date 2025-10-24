Llega el 'Housing First' a Las Palmas de Gran Canaria: una casa para las personas sin hogar El Ayuntamiento inicia el programa que anunció hace cuatro años tras detectar que el número de personas en las calles subió un 47% en dos años | Ya son 201 personas, 162 hombres y 39 mujeres

Una persona sin hogar duerme en un banco en el parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, en una imagen de archivo.

La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, ha emitido un decreto que marca el inicio del expediente administrativo para concertar la gestión del servicio 'Housing First' (lo primero, la casa) con el que trata de abordar el problema del sinhogarismo en la ciudad.

Con cuatro años de retraso respecto al primer anuncio y a la inclusión de esta iniciativa en el Plan Estratégico de Subvenciones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impulsa ahora el concierto para la gestión de este recurso asistencial ante el incremento del número de personas sin hogar que duerme en las calles de la ciudad.

En los antecedentes de hecho del decreto se informa de que «según la información facilitada por el Servicio de Intervención en Calle, dependiente de la Unidad Técnica de Inclusión Social, y solo en lo que llevamos de año, se habría intervenido con unas 201 personas (162 hombres y 39 mujeres) lo que supondría un incremento respecto del último recuento nocturno, realizado en noviembre de 2023, que arrojaba un total de 137 personas (120 hombres y 17 mujeres».

Suben más los casos de mujeres

Esto significa que, en solo dos años, el número de personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria se ha incrementado en un 46,7%. En el caso de los hombres que pernoctan en la vía pública, esta evolución supone un aumento del 35%. Sin embargo, es especialmente significativo en el caso de las mujeres en situación de sinhogarismo, cuyo número ha crecido en un 129%.

El propio decreto reconoce la dificultad para aportar datos exactos sobre el número de personas que en estos momentos pernoctan en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, máxime cuando desde 2020 el servicio de intervención en calle no trabaja entre las 22.00 horas y las 04.00 horas debido a que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no aprueba un complemento salarial para compensar el horario especial a sus trabajadores.

Así lo reconoció este miércoles la concejala de Bienestar Social a preguntas de la edila del PP María Amador, quien denunció que con el actual gobierno «se ha normalizado la pobreza».

Cómo funciona el programa

El servicio 'Housing First' supone la activación de un grupo de pisos tutelados donde se acoge a personas sin hogar para que, desde allí, puedan iniciar un trayecto de reinserción social con un programa de acompañamiento sanitario y social. Se trata de un cambio radical en la aproximación al fenómeno del sinhogarismo: en lugar de trabajar con la persona desde la calle hasta culminar el trayecto de recuperación, previo paso por otros recursos, en una casa, ahora se parte del alojamiento para iniciar el proceso de rehabilitación social.

«El servicio 'Housing First' (la vivienda primero) se presenta como un modelo alternativo y complementario al tradicional sistema de atención en escalera o tratamiento residencial, en el que ya no se va a requerir la superación de una serie de etapas o estancia en centros de diferente exigencia, con carácter previo y preparatorio para el acceso a una vivienda independiente, sino que esta se facilita de entrada, junto con apoyo social y sanitario intensivo», detalla el decreto.

Este enfoque está dirigido a las personas que, padeciendo una situación de exclusión social extrema, larga permanencia en la calle y alto grado de deterioro social y sanitario, en los que se puede detectar problemáticas de consumo de sustancias tóxicas.

Esta metodología de trabajo se puso en marcha en Estados Unidos hace cuatro décadas y ha demostrado una alta eficacia en otros puntos de Europa, como en Finlandia, donde se ha llegado a reducir la existencia de personas sin hogar en un 60%.

El concierto para el programa 'Housing First' que ahora impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está dotado con una partida de 1.722.972,07 euros para un periodo de cinco años, prorrogables por otras dos anualidades.

El procedimiento a seguir para la tramitación del concierto social deberá regirse por los principios de libre concurrencia, transparencia y eficiencia. Y el Ayuntamiento tiene ahora seis meses para resolver el nuevo concierto social del 'Housing First'.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intentó primero poner en marcha el servicio a través de una subvención anual, que llegó a calcular en 80.000 euros anuales en los años 2021 y 2022. En los planes de 2023 y 2024 esta cantidad subió hasta los 160.000 euros anuales.

Sin embargo, la vía de la subvención no fructificó nunca. Y se empezó a explorar la del concierto, una fórmula de colaboración que permite, bajo supervisión pública, la gestión indirecta de un servicio. Por eso, el programa 'Housing First' desapareció del Plan Estratégico de Subvenciones de 2025 y se impulsa ahora el concierto, con 1,72 millones de euros por cinco años, es decir anualidades de 344.594 euros.