La intervención social trabaja con 46 personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria El Ayuntamiento reconoce que la falta de un complemento salarial interrumpe la acción directa de 22.00 horas a 04.00 horas

JAVIER DARRIBA SANTANA Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 23 de octubre 2025, 07:06 Comenta Compartir

La falta de un complemento salarial que reconozca el especial cometido de los trabajadores sociales impide que el equipo de intervención de Servicios Sociales con el colectivo de personas sin hogar despliegue su labor entre las 22.00 horas y las 04.00 horas. Así lo reconoció este miércoles la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, quien recordó que este complemento depende de Recursos Humanos.

Sin embargo, Vargas aclaró que esto no significa que el servicio no esté funcionando, como denunció el PP. Como ejemplo de ello, ofreció los datos del número de personas sin hogar localizadas por los trabajadores sociales, que suman 46.

Por distritos, en Isleta-PuertoGuanarteme se trabaja con 6 hombres y una mujer; en el distrito Centro, 19 hombres y 2 mujeres; en Vegueta-Cono Sur-Tafira, 15 hombres y una mujer; y en Ciudad Alta, solo dos hombres. El distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya es el único que no tiene personas sin hogar.

Esta cifra va variando en función de la época, aunque en los últimos tiempos siempre ha estado rondando el centenar. En estos momentos, Las Palmas de Gran Canaria tiene capacidad de dar alojamiento a 131 personas, a lo que se suman otras 500 plazas que ofrecen las organizaciones no gubernamentales.

La concejala de Bienestar Social añadió además que el equipo se ha reforzado con un educador social (que se suma a los dos trabajadores sociales) y que, desde septiembre, realizaron más de 200 salidas. A ello se añade un aumento de las intervenciones a través proyectos cofinanciados y la alianza con el tercer sector, que ha sumado a Cruz Roja, Yrichen y Adsis.

Crisis social, según el PP

Sin embargo, estas explicaciones resultaron insuficientes para la concejala del PP María Amador, quien alertó de la «grave crisis social» que se vive en la ciudad. «Las noches en Las Palmas de Gran Canaria son un retrato del fracaso de la gestión del PSOE, con personas durmiendo en calles y en cajeros, y mujeres en situación de vulnerabilidad».

La edila criticó también que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya optado por tomar tres millones de euros de la partida de la que se nutren las prestaciones económicas de emergencia y de especial necesidad para inyectarlos en el servicio de ayuda a domicilio.

Al respecto, desde el Consistorio capitalino se defendió que la resta de los tres millones de euros no mermará la capacidad de respuesta del Ayuntamiento porque la partida de las ayudas sociales siempre se dota por encima de las necesidades reales para tener el colchón suficiente en caso de que se produzca una crisis como la que provocó la covid.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que la reducción de las prestaciones económicas se ve compensada por un aumento del ingreso mínimo vital y con la renta de ciudadanía, con lo que muchas personas se quedan fuera de las ayudas económicas puntuales que presta el Consistorio capitalino.