Los Kokorev, citados para el inicio del juicio: «No quieren que mi padre llegue vivo»

Vladimir Kokorev se presentó este martes en los juzgados junto a su mujer e hijo, ambos también acusados, ante la llamada de la autoridad judicial, que les ha comunicado el auto de la apertura del juicio oral. Un procedimiento en el que el fiscal Anticorrupción acusa a los investigados por blanqueo de capitales e interesa una pena de ocho años de cárcel y 240 millones de multa para el empresario hispanoruso.

«Tengo la sensación de que no quieren que mi padre llegue vivo al juicio», se quejaba su hijo, Igor, para el que piden cinco años de prisión y 50 millones de multa, a su llegada a la Ciudad de la Justicia capitalina. «Mi padre está muy mal, es una locura que le hagan venir cada mes a firmar», añadía, mientras ayudaba a un muy diezmado Vladimir a bajarse del taxi que lo traía a las dependencias judiciales. «Lo que estamos viviendo es la consecuencia normal de una persona de salud delicada al que ignoran. Llevamos seis años avisando de que no está bien, pero no nos han hecho caso y ahora pagamos las consecuencias», añade Kokorev.

Ana Isabel de Vega Serrano, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, fue la encargada de decretar la apertura del juicio, y fija cuantiosas fianzas que suman la cifra de 881 millones de euros para los acusados: los tres miembros de la familia Kokorev, el abogado que supuestamente colaboró en el blanqueo, Juan José Arencibia, y dos hermanas de este -Margarita y María Luisa Arencibia-.

«Ha habido una mala actitud por parte del juzgado y la fiscalía metiéndonos a mi y a mi madre en el procedimiento para presionarle», sostiene Igor. Este procedimiento, el de su familia, es el mayor iniciado en España tras 12 años de instrucción por un delito de blanqueo de capitales en el comercio corrupto del material de defensa y doble uso.