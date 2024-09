El juzgado prorroga 6 meses más la investigación del 'caso Yéremi' La autoridad judicial considera justificado continuar la instrucción al haberse acordado diligencias que todavía no han podido practicarse

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 20 de septiembre 2024, 13:12 | Actualizado 13:41h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado prorrogar seis meses más la investigación por la desaparición de Yéremi V. el 10 de marzo de 2007 en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas), al existir diligencias ya acordadas que aún no han podido practicarse y recursos por tramitar contra la denegación de pruebas propuestas por la acusación particular.

Con fecha 18 de septiembre de 2024, el órgano judicial que investiga el caso (la competencia viene determinada por su anterior condición de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción) ha acordado ampliar nuevamente el plazo de investigación tras la reapertura de las actuaciones en septiembre de 2021.

Esta reactivación del proceso se produjo a petición de la acusación particular personada en el proceso en nombre de la familia del desaparecido, después de que en octubre de 2017 el mismo juzgado acordara el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al no apreciar pruebas que permitieran «dirigir la causa contra persona o personas determinadas». En la actualidad, el Juzgado no dirige investigación contra ninguna persona por este caso.

El Juzgado recuerda que concurren motivos para acordar la prórroga de la instrucción de acuerdo con lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que existen recursos pendientes de resolver por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas contra la denegación de algunas pruebas interesadas por las partes y hay «diligencias acordadas (…) que no se han podido practicar hasta la fecha».