La justicia tumba la demanda de una de las condenadas por el homicidio de Nono La trabajadora pedía que se declarara la nulidad de su despido alegando vulneración de derechos fundamentales, pero el tribunal lo descarta

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:10 | Actualizado 18:19h.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechazó el recurso que interpuso Ylenia R. S. -condenada en 2024 por homicidio y detención ilegal- para que se declarara la nulidad de su despido y se le reconociera una indemnización superior. El litigio está vinculado a uno de los procesos más mediáticos del archipiélago: el que culminó con la primera condena a prisión permanente revisable en las islas.

En aquel procedimiento, tanto el TSJC como el Tribunal Supremo ratificaron la sentencia que impuso la pena más grave del Código Penal a Jeffrey B. S., declarado culpable del secuestro y asesinato de Antonio O. G., un hombre de 58 años con discapacidad psíquica al que mató para apropiarse de su pensión.

En lo que respecta a su pareja, Ylenia R. S., esta fue despedida de la empresa en la que trabajaba como gerocultora apenas dos días después del inicio del juicio por asesinato. La compañía reconoció la improcedencia del despido y le abonó una indemnización de 2446 euros.

Posteriormente, Ylenia demandó por vulneración de derechos fundamentales, al considerar que la decisión empresarial estaba directamente vinculada a la causa penal abierta contra ella y que, por tanto, se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria desestimó esa pretensión al concluir que no estaba acreditado que la empresa conociera la existencia del procedimiento penal. El magistrado subrayó que no se podía presumir «la notoriedad» de la causa ni que sus responsables estuvieran al tanto de ella. La coincidencia entre la fecha del inicio del juicio (1 de abril de 2024) y la comunicación de despido (3 de abril), señaló, «no implica causalidad y la misma no puede presumirse».

Con este pronunciamiento, ahora ratificado por el TSJC, se descartan los argumentos de Ylenia, que atribuía su despido a la repercusión mediática del caso penal. La Sala entiende que no existen indicios sólidos de vulneración de derechos fundamentales y recuerda que la empresa no estaba obligada a esperar a una sentencia firme en el ámbito penal para poner fin a la relación laboral.

El asesinato de Antonio O. G., conocido como 'Nono', fuecometido en septiembre de 2021, marcó un antes y un después en la justicia del Archipiélago. El principal acusado, Jeffrey B. S., fue condenado a prisión permanente revisable -la primera dictada en Canarias- tras probarse que retuvo, golpeó y acabó con la vida de la víctima, un hombre vulnerable que vivía solo en Las Palmas de Gran Canaria.