La justicia anula el proyecto de parque que se construyó en la Nueva Isleta La sentencia considera que el Ayuntamiento no redactó un plan especial como era preceptivo para actuar, algo de lo que discrepa el Consistorio

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la capital grancanaria ha atendido el recurso presentado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y ha declarado nula la resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la que se aprobó el proyecto de construcción de un parque entre la urbanización Nueva Isleta y la base militar General Alemán Ramírez, en la trasera del colegio público Galicia.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma habían emplazado al Consistorio a que revisara la aprobación del parque de la Nueva Isleta porque incurría en causas de nulidad al ser contraria a la normativa vigente. En concreto, lo que se denunciaba era «que el 'Proyecto Espacio Libre en Nueva Isleta' no podía ser aprobado por no existir la previa y necesaria ordenación pormenorizada del Sistema General, que debe ser establecida en un Plan Especial que no se ha redactado».

Sin embargo, el Ayuntamiento no admitió a trámite la petición del Gobierno canario. La desestimación de su petición se hizo, en opinión del Ejecutivo autonómico, «sin seguir el procedimiento establecido» en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que requería el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, «trámite que se ha obviado».

La jueza, María de los Ángeles Reyes Bernal, considera que «el acto recurrido no justifica la inadmisión a trámite de la solicitud de revisión de oficio, basándose para ello en una alteración de la aplicación de las fichas del Parque Militar Nueva Isleta, pretendiendo alterar la previsión normativa del Plan Especial para todo el espacio comprendido en su delimitación territorial, excluyendo indebidamente la zona de Espacio Libre Nueva Isleta, lo cual es inaceptable de conformidad con el conjunto de la normativa autonómica y el propio planeamiento municipal».

Protección del paisaje

La sentencia, que asegura que el Ayuntamiento «no ha desvirtuado los hechos con prueba alguna», también recoge el allanamiento a la demanda de Alternativa Maga Nacionalista (Amaga), formación política que, desde el primer momento, ha mostrado su rechazo a la construcción del parque en la Nueva Isleta. Desde este partido se entiende que la obra no se ajustaba a las determinaciones de este suelo rústico de protección del paisaje; que no se había desarrollado el Plan Especial «para contar con una ordenación pormenorizada que permita alguna obra, ni tampoco existe ningún otro proceso de información pública para permitir transformar un Suelo Rústico de Protección del Paisaje en suelo urbano dotacional».

El secretario de Amaga, Felipe Ros, formó parte de un grupo de vecinos que paralizó las obras en mayo de 2019. Y aparte de su recurso por lo contencioso, también ha llevado el asunto a la jurisdicción de lo penal.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, dijo que «no entendemos la sentencia» y anunció un recurso. Y aseguró que el parque de la Nueva Isleta «no corre peligro».