La jueza de Menores Reyes Martel, premio STAR 2025 por su contribución a la transformación social Su labor, a través de la asociación Up2You Project, ha sido valorada en la 21ª edición del Festival Encuentros en el Mar: Transculturalidades

CANARIAS7 Las PAlmas de Gran Canaria Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:31 Comenta Compartir

La labor que realiza Reyes Martel, magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas, por medio de su asoción Up2You Project, ha vuelto a ser valorada. La jueza recibió este jueves el premio STAR 2025 en el marco de la 21ª edición del Festival Encuentros en el Mar: Transculturalidades, por su contribución a la transformación social a través de la educación, la justicia y la cultura.

«Hay que conseguir llenar las actividades culturales, pero para ello no debemos poner solo la mirada en los jóvenes, sino en los adultos porque son éstos quienes pueden influir en ellos», manifestó la magistrada cuando recogió el distintivo, según informa la entidad organizadora del evento en un comunicado.

Martel explicó, a su vez, las acciones que desarrollan desde Up2You e invitó a los asistentes a sumarse en una nueva expedición al Camino de los Valores, en el Camino de Santiago.

También se comprometió con implicar la asociación Up2You con las actividades futuras del Festival, debido a que «la cultura es fundamental para el desarrollo y apoyo de la juventud y por eso hay que apoyar las iniciativas como este Festival en el que se destaca la trasnculturalidad, es decir las diferentes manifestaciones y propuestas culturales».

El Premio STAR del Festival Encuentros en el Mar lo reciben figuras o colectivos cuyo trabajo impulsan las transculturalidades, la diversidad y la inclusión social, y consiste en una obra de bronce alusiva a una estrella de mar, realizada por Esculturas Bronzo.

La asociación Up2You Project, fundada por la propia Martel, trabaja por la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad, en especial quienes han sido declarados en desamparo, cumplen medidas judiciales o están en riesgo de exclusión.

El acto de entrega comenzó con la proyección del documental 'La Estrella Azul' en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Seguidamente, uno de los asesores de guion de la película premiada con dos premios Goya, Víctor Calero, lideró un debate.

En ese momento, se produjo una situación inesperada. Entre el público se encontraba Demi Carabajal, multiinstrumentista santiagueño y uno de los protagonistas del film, que se halla de gira por Europa. Carabajal participó unos minutos en el debate recordando la película y su trabajo en ella.