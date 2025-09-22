Presentada la IX Edición del 'Camino de los Valores' en Santiago de Compostela Las etapas gallegas del camino se desarrollarán en el Camino Francés entre los días 9 y 12 de octubre

La presidenta de UP2U Project – Depende de Ti, Reyes Martel, junto a representantes del Xacobeo, la Fundación Catedral y la Mancomunidad de Municipios Gallegos del Camino Francés, presentó este lunes en Santiago de Compostela la etapa gallega de la IX edición del Camino de los Valores, que se celebrará del 9 al 12 de octubre entre Samos y la Praza do Obradoiro.

Según señala el comunicado de prensa, la IX edición del Camino de los Valores 2025, como en anteriores ocasiones, constará de dos fases: una en Canarias y otra en Galicia.

La entidad organizadora, UP2U Project – Depende de Ti, nació en 2016 impulsada por la magistrada de menores Reyes Martel, con el objetivo de transformar la respuesta social hacia jóvenes en situación de vulnerabilidad, promoviendo una justicia restaurativa que educa y repara, y ofreciendo segundas oportunidades a través de la educación en valores, la cultura, el deporte y la naturaleza.

La edición de este año, bajo el lema 'Caminando por la Salud Mental', celebró su primera fase en Gran Canaria los días 28 y 29 de julio, recorriendo el tramo del Camino de Santiago en la isla, desde Tunte hasta Gáldar (49 km en dos etapas consecutivas). En ella participaron, entre otros, el alcalde de Sarria (Lugo), Claudio Garrido, y el periodista, académico y Valedor del Camino, Luís Celeiro.

Segunda fase en Galicia

La segunda fase del Camino de los Valores, centrada en la salud mental, se celebrará en Galicia los días 9, 10, 11 y 12 de octubre, partiendo de Samos y finalizando, como en ediciones anteriores, en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela.

La iniciativa pretende ser «una ruta hacia la inclusión social para jóvenes en riesgo y una segunda oportunidad basada en el respeto, la evidencia y la corresponsabilidad social», indica la nota.

Datos de la etapa gallega (9–12 de octubre) 09/10/2025: Samos→Sarria (12km, dificultad moderada)

10/10/2025: Sarria→Portomarín (20km, dificultad moderada)

11/10/2025: Portomarín→Palas de Rei (24km, dificultad media-baja)

12/10/2025: MontedoGozo→Prazado Obradoiro (5km, dificultad media-baja)

Valoraciones de los organizadores

El promotor del Xacobeo, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, elogió a los impulsores del evento y, en especial, a la presidenta Reyes Martel, destacando que «el Camino es la esperanza de un mundo de valores; es como un enorme abrazo que vincula a toda Europa con Santiago de Compostela», señala el comunicado.

En la misma línea, Ildefonso de la Campa, directivo del Xacobeo, subrayó la importancia social del Camino y recordó que la Xunta de Galicia apuesta por la continuidad de esta iniciativa de #UP2U Project.

Por su parte, Daniel Lorenzo, director de la Fundación Catedral, afirmó que «el Camino de Santiago es hospitalidad», felicitando a UP2U Project porque sus distintas ediciones transmiten esa misma hospitalidad: «Se observa la alegría de todos los miembros del grupo y cómo se ayudan unos a otros al llegar a la Praza do Obradoiro».

La presidenta del proyecto, Reyes Martel, aseguró que «estas jornadas tienen un enorme valor porque en ellas participan chicos y chicas de muy diversa formación; en el proyecto colaboran personas de muy distintas profesiones».