El juez niega al Consistorio el retracto de la venta de acciones de Emalsa que dio la mayoría a Saur

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Madrid ha echado un jarro de agua fría sobre las pretensiones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por reconquistar la mayoría en Emalsa, que está en manos ahora de Saur (66%), participada mayoritariamente por el fondo de inversión sueco EQT. Una sentencia dictada por el magistrado-juez Jorge Montull, el pasado 31 de julio, contra la que cabe la interposición de un recurso de apelación, ha desestimado la demanda interpuesta por el Consistorio contra el traspaso de las acciones de Nuinsa Inversiones (antigua filial de Sacyr) a Gestagua (filial de Saur). Esta transacción rompió el reparto tradicional de acciones, en el que la Corporación se garantizaba la posición mayoritaria (34%) frente a los dos socios privados, Saur y Sacyr, que se reservaba cada uno un 33%.

El Ayuntamiento entiende que tenía un derecho preferente de adquisición de las acciones en cuestión. Su intención era pujar y hacerse con el 17% de las participaciones de Emalsa para conseguir controlar, desde el ámbito público, el 51% de la empresa mixta y dejar a los socios franceses con el 49% restante.

Sin embargo, la petición del Consistorio capitalino se formuló de manera errónea, como establece el juez, ya que se pidió el retracto, cuando en los estatutos de Emalsa solo está contemplado el tanteo.

La clave: diferencia entre retracto y tanteo

La diferencia entre las dos formas de ejercer el derecho preferente de compra es sutil pero ha resultado clave en este procedimiento judicial. El tanteo se ejerce antes de que se transmita la propiedad, mientras que el retracto se ejercita después de la transacción y obliga a retrotraerla para garantizar la participación del interesado.

En este caso, los servicios jurídicos municipales reclamaron la aplicación del artículo 9 de los estatutos de Emalsa para conseguir que «se declare haber lugar al ejercicio del derecho de retracto por parte del Ayuntamiento de Las palmas de Gran canaria sobre el 17% de las acciones objeto de compraventa».

Sin embargo, en dicho artículo solo está recogido el derecho de tanteo. «Si en el presente caso, los estatutos sociales únicamente previeron el ejercicio de un derecho de tanteo, pero no de retracto, no cabe ejercer éste último utilizando la regulación de primero», argumenta el magistrado, «por tanto, hay que concluir que, como oponen las demandadas, el derecho que trata de ejercer la parte demandante es un derecho que no tiene reconocido legalmente, por lo que no es posible tal ejercicio».

Desde 1992

Emalsa, que se constituyó en 1992 como una empresa mixta formada por el Ayuntamiento (34%), Unelco (33%) y Saur (33%), cambió su composición cuando la eléctrica vendió su participación a Valoriza (Sacyr) en 2005.

Pese a este cambio de socios, el reparto accionarial se mantuvo inalterado hasta 2018. En junio de ese año, Valoriza transfirió a Nuinsa Inversiones el paquete del 33% de Emalsa; y solo un mes después, Nuinsa vendió sus acciones a Gestagua (que pertenece a Saur). De este modo, la multinacional francesa sumaba al 33% de su propiedad de Emalsa, el otro 33% que recién compró al otro socio, Valoriza, garantizándose así la posición mayoritaria en Emalsa.

En su escrito de demanda, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defendió que la compraventa de las acciones entre Nuinsa y Gestagua no se ajustó a derecho ya que implica una posición dominante de la parte privada, lo que atenta contra los estatutos de la gestora del ciclo integral del agua en la ciudad.

«Pero lo relevante a efectos del pleito no son las consideraciones por las que la parte demandante considera la transmisión de las acciones de Nuinsa no ajustada a Derecho, sino la consecuencia de dicha circunstancia. La referida infracción deberá tener efectos, en su caso, sobre la validez de la transmisión, pero lo que no determina es el ejercicio por la demandante de un derecho del que carece», expone el magistrado respecto al retracto, «es ajeno a este pleito si la transmisión de las acciones supuso la infracción de algún precepto legal o estatutario, antes al contrario, el ejercicio del derecho de retracto presupone la validez de la transmisión respecto de la que se pretende».

«Anudar una supuesta invalidez de la transmisión de acciones al reconocimiento a la parte demandante de un derecho del que carece es una consecuencia jurídica que carece de amparo legal alguno», prosigue la sentencia, que también impone las costas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.