Imagen de la Virgen de la Antigua de Luján Pérez. C7
Opinión

El verano de la Virgen de la Antigua

«La Catedral de Canarias recupera uno de sus más antiguos, solemnes e identitarios cultos y lo celebra (... ) en la mañana de este 15 de agosto con una misa solemne, tras la que tendrá lugar una procesión claustral»

Juan José Laforet

Juan José Laforet

Cronista Oficial de Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:35

Cada 15 de agosto, día grande de la festividad de la Asunción de la Virgen y, al tiempo, mediana de la estación estival, de sus ... celebraciones, de sus festejos y sus tradiciones de ayer y de hoy, es fecha señera en las devociones marianas en toda España, que en el caso de este archipiélago puede percibirse en algunas destacadas fiestas como La Candelaria en Tenerife, o Santa María de Guía en Gran Canaria. Pero, siglos atrás, existieron otras devociones que marcaron antiguas y arraigadas costumbres, usos y sentimientos que definieron el devenir, y perfilaron identidades en una comunidad que era crisol de culturas, camino de encuentros y de futuro. En Canarias la devoción mariana, a través de muy diversas advocaciones de la Virgen María, fue fundamental en el enraizamiento del cristianismo, en la evangelización de la isla, así como en la definición de un modo de ser y sentir cultural de su población a través de los siglos. Hoy cada isla, y se percibe con resplandeciente claridad este año 2025, lleva por bandera una advocación mariana, El Pino por Gran Canaria, Los Reyes por El Hierro, Las Nieves por La Palma, La Candelaria por Tenerife, Guadalupe por La Gomera, Los Dolores por Lanzarote y La Peña por Fuerteventura.

