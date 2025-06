José Domingo Martín: «La FP responde de forma directa a las necesidades reales de las personas y de las empresas»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 8 de junio 2025, 11:39 Comenta Compartir

A lo largo de más de cuatro décadas, José Domingo Martín Espino, Presidente y fundador del Grupo ICSE, ha convertido su compromiso con la educación en una misión vital. Psicólogo de formación, especializado en Psicología Educativa y orientación pedagógica, ha dirigido su trabajo siempre desde una convicción profunda: que la educación transforma vidas y que una formación bien orientada ayuda a las personas a encontrar su lugar en el mundo y a realizarse, no solo profesionalmente, sino también humanamente.

Bajo esa mirada -centrada en la persona, y no solo en el sistema- ha guiado la evolución de ICSE hasta convertirlo en uno de los centros privados de referencia en Canarias y en España (según el ranking nacional, lo sitúan como mejor centro privado de FP de Canarias y cuarto mejor de España). Hoy, con más impulso que nunca, promueve un nuevo proyecto estratégico para reforzar la Formación Profesional en las Islas, apostando por una FP moderna, útil, de calidad y socialmente transformadora.

-¿Qué le impulsa hoy a seguir promoviendo nuevas iniciativas en Formación Profesional?

-La formación ha sido siempre mi vocación, pero con el paso del tiempo, esa vocación se ha transformado en compromiso social. Lo que más me motiva hoy es aportar todo el conocimiento acumulado durante décadas para contribuir al desarrollo de Canarias. Desde ICSE queremos devolver a la sociedad parte de lo que hemos recibido, y lo hacemos fortaleciendo la FP como vía para mejorar la vida de las personas. Impulsamos una Formación Profesional moderna flexible y conectada al empleo. Apostamos por el talento, la innovación y oportunidades para nuestros jóvenes.

-¿Por qué cree que la Formación Profesional debe ocupar un lugar más relevante en el sistema educativo canario?

-Porque responde de forma directa a las necesidades reales de las personas. Como psicólogo, siempre he entendido que la formación no es solo una cuestión de empleo, sino también de identidad, de realización personal. La FP bien diseñada ayuda a que cada persona descubra su vocación, desarrolle su potencial y construya un proyecto vital. Eso va mucho más allá de la inserción laboral: es construir sentido, autoestima y pertenencia.

-¿Qué papel debe jugar la FP privada dentro del sistema canario?

-Un papel complementario y colaborativo. En ICSE creemos que la FP pública y privada no deben competir, sino coexistir, aprender mutuamente y trabajar juntas por un objetivo común: ofrecer a los jóvenes una formación de calidad. La diversidad de modelos enriquece el sistema y lo hace más fuerte. La iniciativa privada, cuando es rigurosa y comprometida, puede aportar innovación, eficiencia y conexión con la realidad laboral.

-¿Qué beneficios espera que aporte la presencia de Jorge Arévalo viceconsejero de FP del País Vasco a través de su colaboración estratégica en ICSE?

-Estamos muy satisfechos y es un honor contar con la incorporación de Jorge como colaborador estratégico para mejorar la FP de ICSE. Puede suponer su aportación una mejora de la FP de Canarias a través de sus intervenciones previstas en nuestra comunidad.

Contar con su experiencia de más de 22 años al frente de la FP del País Vasco, es para cualquier comunidad que quiera avanzar en la modernización de su FP, una oportunidad muy valiosa. Pero su presencia en ICSE no busca protagonismos, sino inspiración. Nos ayuda a revisar lo que hacemos, a mejorar la calidad de nuestra formación y a abrir espacios de diálogo con otros centros y agentes educativos. Queremos que su saber no quede solo en ICSE sino que esté al servicio de toda Canarias.

-¿Qué elección podemos aprender desde Canarias teniendo como referencia el modelo vasco de FP?

-Desde ICSE creemos firmemente que para que avancemos hacia un modelo de FP excelente debe no solo inspirarse en Euskadi, sino también adaptar sus fundamentos estructurales. Entre ellos, es crucial fomentar y contar con la presencia y colaboración de la FP privada como actor estratégico. Solo con una convivencia real, equilibrada y bien gestionada entre los sectores públicos y privados se podría generar una FP moderna competitiva, inovadora y eficiente.

-¿Cómo espera que la sociedad e instituciones canarias perciban el papel de ICSE en este nuevo encuentro con la FP?

-Como un centro con alma. Nunca he dirigido ICSE solo desde la lógica del negocio. Lo que me guía es la función social que cumplimos: formar, acompañar, orientar, dar oportunidades. Ese enfoque humanista es lo que nos distingue. No somos solo una institución educativa; somos una comunidad que cree que la educación debe estar al servicio de las personas y del bien común. Formamos para transformar vidas y para transformar sociedades.

-¿Qué mensaje trasladaría a los jóvenes canarios que hoy dudan entre FP y universidad?

-Que elijan desde lo que son, no desde lo que se espera de ellos. Lo importante es descubrir aquello que uno puede hacer con pasión, con sentido. La FP les da esa posibilidad: les conecta con la realidad, con lo práctico, pero también con la oportunidad de construir una vida que tenga coherencia interna. Como orientador, sé que el éxito no solo está en tener un empleo, sino en sentirse útil, satisfecho y en paz con lo que uno hace. Elegir como primera opción la FP no le cierra el camino de la Universidad ni al empleo. Puede hacer ambas.

-¿Qué necesita el sistema para avanzar hacia una FP más potente en Canarias?

-Necesitamos más diálogo, más cooperación y más visión a largo plazo. Invertir en FP es invertir en el futuro económico, social y humano de nuestra tierra. Y para eso hacen falta políticas valientes, alianzas estables y centros formativos -públicos y privados- comprometidos con la excelencia.

-¿Qué valores esenciales de ICSE quieren transmitir a través de la formación que imparten a los estudiantes en su periodo de aprendizaje?

-Compromiso social: formamos personas para transformar sociedades. Nuestra misión es construir un futuro mejor para Canarias a través de una formación de calidad, accesible y conectada a la realidad del empleo.

Innovación constante: Adaptamos nuestra formación a los nuevos tiempos, conectando talento, tecnología y mercado laboral. Actualizamos métodos y contenidos para formar a profesionales y prepararlos para los retos de un mundo en cambio.

Diversidad y apertura educativa: apostamos por un sistema plural, inclusivo y abierto a todas las oportunidades. Creemos en la convivencia equilibrada de centros públicos y privados como motor de riqueza educativa y social. Aportamos por la suma de esfuerzos entre lo público y la privada.

Responsabilidad y visión de futuro. Trabajamos desde hace más de 45 años para ofrecer una formación profesional moderna, exigente y adaptada a los retos de un mundo en cambio. Seguimos avanzando para consolidar una FP que impulsa el crecimiento y la prosperidad de Canarias.

-¿Ha pensado en retirarse después de tantos años al frente de ICSE?

-Tengo edad para la jubilación, sí. Pero ¿cómo voy a jubilarme de algo que me apasiona? Este proyecto ha sido la motivación de toda mi vida profesional y personal. Formar personas, impulsar desde el compromiso una FP de calidad y transformadora para Canarias, no es algo que se pueda dejar sin más. Mientras tenga energía y algo que aportar, seguiré aquí, sumando desde la experiencia, la convicción y el amor por lo que hacemos.