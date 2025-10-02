La Isleta, ejemplo de vecindad en las fiestas de La Naval El acto contó con la presencia de la alcaldesa Carolina Darias y con el pregón del concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 22:06 Comenta Compartir

Las Fiestas de La Naval en honor a la Virgen de La Luz dieron comienzo este jueves, de manera oficial, con el pregón en los jardines del Castillo de La Luz del concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, en un acto que contó con la presencia de la alcaldesa, Carolina Darias.

La regidora socialista destacó el valor de la buena vecindad como seña de identidad del barrio de La Isleta y como ejemplo de convivencia frente a los retos de las ciudades actuales. Una buena vecindad que es «la mejor respuesta a la creciente desigualdad y a la polarización que amenazan con romper todos los vínculos que hacen posible la vida en común».