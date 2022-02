El reo que intentó agredir a varios funcionarios está preso por atentado y lesiones

El preso que intentó agredir a varios funcionarios y los amenazó de muerte en el Centro Penitenciario Las Palmas II de Juan Grande, ha sido condenado a dos años y medio de prisión por los delitos de lesiones y atentado a la autoridad, en una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife. Además, anteriormente cumplió una pena por los delitos de lesiones leves, daños en propiedad ajena y amenazas.

Leonid Russu Stepanenko, que es como se llama el recluso, protagonizó varios hechos violentos y graves dentro del penal sureño. En concreto, este individuo nacido en Krasnodar, el pasado día 26 comenzó a darle puñetazos a la cabina donde se encontraba un funcionario del módulo 11 gritándole «hijo de puta, te voy a matar cuando te pille». También la emprendió a golpes con el mobiliario antes de entrar en la sala de televisión y no obedeció a los responsables de seguridad. «No me toquéis que os reviento», les llegó a decir.

Luego, alzó los puños e hizo un amago de golpear a un responsable de servicio y otro funcionario le exclamó que le tenía «que matar, hijo de puta».

También arengaba a los demás reclusos a que la «liaran» argumentando que el módulo era «una mierda», que no había médico y estaba «lleno de moros». A otro trabajador que intentó calmarlo le amenazó nuevamente con que tenía que matarlo «perro, te voy a echar los dientes abajo, a buscarte en la calle».

Ya en aislamiento, aprovechó el momento en el que le llevaron la comida para meter un brazo por la trampilla para agarrar al funcionario. Empezó a gritar «hijos de puta, los voy a matar cuando salga de aquí, ningún funcionario me dice lo que tengo que hacer. [...] Les voy a matar a todos, les buscaré en la calle, no saben quién soy yo y quien es mi familia. No tienen ni puta idea de a quién tienen de enemigo», hasta que depuso su actitud.

Fruto de su acción al meter el brazo con extrema agresividad en la trampilla, se llegó incluso a fracturar el hueso cúbito, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.