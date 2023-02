«Intentaré llegar al jurado y al público esa noche»

Paula Santana, natural de Las Palmas de Gran Canaria, se subirá a las tablas del escenario del parque de Santa Catalina en quinta posición. 'Volver' es el nombre de la fantasía que lucirá el próximo 24 de febrero. Se trata de un diseño de Juan Carlos Armas que está patrocinado por Dormitorum y El gusto por el vino.

Santana confiesa que una de sus pasiones es el mundo de la moda, lo que la ha llevado a participar en seis certámenes de belleza desde 2017. La joven, de 21 años, está estudiando el grado en Psicología y entre sus aficiones se encuentra el deporte, concretamente el baloncesto.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Decidí presentarme porque es un sueño que tengo desde pequeña y me dieron la oportunidad. así que por fin podré cumplirlo. Coincidí con el diseñador en un desfile y me lo propuso, y yo no le iba a decir que no, porque era mi sueño.

-¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

-Soy muy carnavalera. Como cualquier canario, disfruto mucho de esta fiesta tan típica de las islas. Si tuviera que destacar algo de estas fiestas serían las comparsas y, sobre todo, los drag. Desde pequeña he estado vinculada a grupos del carnaval, sobre todo comparsas, y formé parte durante un tiempo de Chiramay.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Si consiguiera la corona, estoy segura de que el reinado sería una experiencia de muchísimo aprendizaje. Creo que gracias a ello podría vivir nuevas experiencias y nuevos retos que se pondrán a raíz de ello en mi camino. También creo que sería una buena carta de presentación y me abriría más las puertas en el mundo de la moda.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Aunque me encanta hacer deporte, a raíz de esta experiencia estoy entrenando muy duro diariamente. Creo que ese aspecto es importante, pero también tengo presente que no solo es llevar un traje. El día de la gala tengo que transmitir e intentar llegar tanto al jurado como a todas las personas que me verán sobre el escenario esa noche.

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario de Santa Catalina?

-Estoy segura de que será una experiencia única en la vida e inigualable. La verdad es que estoy muy entusiasmada y ansiosa por vivir ese momento, ya que es algo que he esperado durante parte te mi vida. Si tuviera que dedicar el triunfo a alguien sería, sobre todo, a mi familia, y además a todo el equipo que está detrás y que ha trabajado muy duro conmigo.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

-Estaría súper dispuesta a afrontar estas obligaciones, ya que al final son tareas que van relacionadas con el título, y estaría encantada.

-No se imagina el carnaval sin...

-No me imagino el carnaval sin sus drags.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Ahora mismo lo emplearía en dar más visibilidad a la salud mental, que todavía sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad hoy en día.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar?

-Escucho sobre todo reggaeton y bachata, pero me gustan todos los tipos de música. Mis cantantes favoritos son Justin Quiles y Romeo Santos.