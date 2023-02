«Importa mucho cómo eres dentro y fuera del traje»

Gara Morales ya ha saboreado ser reina. En 2022 se convirtió en la soberana del carnaval internacional de Maspalomas, y este año probará suerte en el parque de Santa Catalina. Desfilará en el puesto número 8 con la fantasía 'Va por ti', un diseño de Kevin Rodríguez y Enrique González patrocinado por Holidayworld Maspalomas. Morales tiene 22 años, acaba de graduarse en Educación Infantil y entre sus aficiones destaca el maquillaje y todo lo relacionado con el modelaje.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Era una ilusión que tenía desde hacía muchísimo tiempo, y al final me dieron la oportunidad y dije que sí.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

-Ya conocía a mis diseñadores porque me había presentado con ellos al carnaval de Maspalomas. La verdad es que recibí la noticia muy emocionada, porque eso significa que les gustó mucho el trabajo que hice. Al final no es solo cómo defiendas un traje, sino tu actitud dentro y fuera de él.

-¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

-Desde pequeña he actuado en los concursos de comparsas, de disfraces, en todo. Soy súper carnavalera.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Espero, sobre todo, que me llamen para lo que sea. Estoy aquí para ello, para promocionar nuestro carnaval aquí, fuera o donde sea, y lo llevaré con orgullo.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Estoy yendo mucho al gimnasio a hacer entrenamientos de fuerza. Todos los días trato de cargar el traje con pesas o cemento para simular lo que pesará hasta que llegue el momento en el que esté terminado del todo. Intento ir cogiendo la forma y la resistencia que hace falta para cargar una fantasía así.

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario de Santa Catalina?

-Estoy ansiosa por ver cómo se abren las puertas del escenario, ver al público, que se acepte mi fantasía y, sobre todo, espero que todo salga bien. Estoy emocionada, ilusionada y con muchas ganas. Quiero notar el calor del público, además de sentirme cómoda. Para mí lo más importante es que las personas se queden con que les gustó lo que les estaba transmitiendo.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año. ¿Está preparada para asumirlas?

-Voy a estar dispuesta a lo que sea, para todo lo que me necesiten. Sé lo que conlleva ser reina del carnaval y todo lo que hay detrás de ello, así que estaré atenta y preparada para todo.

-No se imagina el carnaval sin...

-No me imagino el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sin reina. Aunque digan que no, la gala es alucinante. Otra cosa importante son los drags, algo primordial y novedoso en nuestra fiesta.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Las personas que nos subimos a cualquier escenario tenemos la posibilidad de que se nos vea, y esa oportunidad la emplearía para dar voz a aquellos que no tienen la opción de hablar para que, así, puedan ser escuchados. Sería la voz de todos ellos.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar?

-Escucho mucha música disco porque desde pequeña mi familia me la ha transmitido. Además, suelo oír canciones en inglés, sobre todo pop, y si tuviera que elegir un artista sería James Arthur.