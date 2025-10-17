Horario y recorrido de la manifestación por la vivienda en Guanarteme el 18 de octubre

CANARIAS7 Viernes, 17 de octubre 2025, 13:23 Comenta Compartir

Los vecinos del histórico barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, preparan este sábado una nueva movilización contra la especulación inmobiliaria y sus consecuencias en el tejido social.

La lista de argumentos de la plataforma organizadora «Guanarteme se mueve» es amplia: señalan que durante lo que va de año el precio medio de la vivienda ha subido en la zona un 13,4%, que el aumento continuo y sin control de nuevas viviendas implica más tráfico, ruidos y colapsos de vías o que el exceso de cemento e inexistencia de zonas verdes convierten el barrio en una isla de calor que afecta a la calidad de vida de sus residentes.

Los convocantes de la manifestación piden la revisión de licencias concedidas sin las dotaciones obligatorias y sanciones a los promotores que incumplan los requisitos de espacio público. También solicitan que la administración local actúe de oficio en la reparación del sistema de alcantarillado y en la mejora de accesibilidad peatonal, sin esperar a que las quejas lleguen a instancias judiciales.

Horario y recorrido de la manifestación por la vivienda

La movilización tendrá lugar este sábado 18 de octubre a las 11:00 h. El recorrido de la marcha comenzará en la Plaza de Las Américas. La manifestación avanzará por Calle Luchana, Calle Párroco Francisco Rodríguez, Numancia, calle Almansa y Simancas, hasta llegar a la Plaza del Pilar, donde finalizará con la lectura del manifiesto.