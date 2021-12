El carnaval de La Tierra homenajea al planeta

Ni destruida, ni devastada, ni extinguida…de lejos. «Así verá el ser humano la Tierra dentro de muchísimos años si seguimos por el mismo camino, con añoranza y anhelo porque llegará el momento en el que no podamos vivir en ella». Bajo esta premisa, el escenógrafo del Carnaval, Sergio Macías, presentó la mañana de hoy viernes 17 de diciembre, acompañado de la concejala del área, Inmaculada Medina, y del director artístico de la fiesta, Israel Reyes, los detalles del escenario que ha diseñado para acoger las diferentes galas y concursos del Carnaval de La Tierra que se celebrará del 11 de febrero al 6 de marzo de 2022 en el parque Santa Catalina. Una ambiciosa y espectacular propuesta que reúne innovación, tecnología y arte para homenajear al planeta azul, a las grandes civilizaciones, a la naturaleza y a las culturas con agigantadas piezas volumétricas impresas en tallado tridimensional.

Esta la reflexión con la que el autor de la escenografía que presidirá el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha pretendido valorar «lo que tenemos bajo nuestros pies, una belleza suprema del mundo en el que vivimos». Tierra, mar, fuego, aire, flora y fauna, aseguró Macías, «lo convierten en un lugar idílico que a veces no sabemos apreciar».

Con 40 metros de ancho y 18 metros de altura en su punto más alto, este escenario marcará un antes y un después en la historia del Carnaval ya que supone una evolución tecnológica que contará con una superficie de alrededor de 1.200 metros cúbicos de corcho tallado y más de 400 metros cuadrados de pantalla led, piezas móviles y una equilibrada estrategia de cambios para las celebraciones de las distintas galas y concursos.

El cuerpo central de la escenografía, describió el autor de la idea, hace un homenaje a la Tierra y a las más antiguas civilizaciones humanas que han desaparecido. Este viaje al pasado, Macías lo representa con una construcción piramidal compactada que mira al cielo en alusión a los dioses como tributo a las civilizaciones de Roma, Egipto, Mesopotamia, Babilonia o Grecia, entre otras.

Asimismo, el decorado diseñado por el escenógrafo hace captar la esencia de «la importancia que ha tenido la mujer para soportar el nacimiento y el peso de las civilizaciones». Por tal motivo, explicó, a modo de guiño, dos esculturas féminas sujetan el planeta que está representado en una bola del mundo suspendida simbólicamente en el aire.

En los laterales, el protagonismo lo ocupará la vegetación. Flores de loto, strelitzias, capas de la reina o nenúfares, entre otras flores de distintas partes del mundo, emergen desde el suelo hasta llegar a alcanzar una altura de siete metros. Este colorido que trasmite la flora se podrá esparcir por toda la superficie ya que las estructuras son móviles permitiendo jugar con diferentes estampas visuales sobre el escenario.

En este escenario ideado por Sergio Macías, el agua y el mundo marino también tienen un lugar destacado. Un rejo gigante de pulpo, corales, caracolas, rocas o hasta la espina dorsal de un pez simbolizan el reino animal bajo el mar. Una cola de ballena asoma sobre un suelo que representa el deshielo del Ártico buscando en el espectador recordar el impacto que está generando el calentamiento global.

En su conjunto, se trata, dijo el autor, de un escenario bastante simétrico que, además de todos estos elementos, contará también con diferentes tarimas móviles para los sets de presentadores en las diferentes galas y concursos.

Por último, una gran lona de 50 metros de ancho por 18 metros de alto ocupará, de lado a lado, todo el fondo del escenario. Sobre ella, un recorrido por la flora más autóctona representada con una hilera de palmeras canarias bajo un cielo estrellado, dibujará el skyline de la ciudad.

Un escenario que conecta con la alegoría

Tras la presentación del escenario, la concejala del área de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, resaltó la «espectacular y ambiciosa propuesta» de Sergio Macías. El cuidado estilo escogido por el autor de la escenografía para vestir el parque Santa Catalina, sostuvo, da mucho juego y conecta con el universo que envuelve la alegoría del Carnaval que no es otra que la de «lanzar al mundo un mensaje de auxilio, un mensaje que proclame que vale la pena cuidar la belleza natural, los recursos de La Tierra, la vida, el futuro…». Sin duda, continuó, sobre este escenario «se podrá disfrutar de una fiesta sensibilizada con la situación de crisis medioambiental que vive el planeta».

Medina recordó el brillante trabajo que hizo Sergio Macías con el Carnaval de los cuentos en 2020, por lo que vaticinó que los amantes de la fiesta volverán a ser testigos de un imponente escenario que en este caso acogerá las diferentes galas y concursos que se celebren en el recinto del parque Santa Catalina.

No obstante, la concejala no quiso dejar de mencionar que la pandemia sigue marcando la hoja de ruta a la hora de planificar eventos así que garantizó que «siempre seremos prudentes y siempre nos ajustaremos a las decisiones que dicten las autoridades gubernamentales con competencias en materia sanitaria». A día de hoy, prosiguió, todo hace indicar que el espacio del parque Santa Catalina estará acotado y el aforo será limitado. Asimismo, se congratuló de que la vacunación para niños menores de 12 años ya haya comenzado «porque esta fiesta no distingue edades». Por tanto, aseguró, «será un carnaval comprometido no solo con el medioambiente, sino comprometido también con la salud de todos».

Corcho reforzado con poliurea es el principal material que se empleará en ejecutar el proyecto con el que Sergio Macías ha trabajado en consonancia con el director artístico de la fiesta, Israel Reyes.

Para Reyes, el espacio que ha diseñado Sergio Macías retrata de una manera bastante visual los cuatro elementos que conforman el planeta y refleja una mirada hacia la Tierra desde el espacio. Pero sin duda, destacó, «la gran novedad es que este será el escenario más tecnológico que se haya levantado nunca ya que tendremos la mayor superficie de pantalla led empleada en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria». La versatilidad de las pantallas jugará en favor de cada uno de los espectáculos que se celebren y los contenidos que se proyecten estarán relacionados con la lucha contra el cambio climático y sobre la protección del planeta. Macías, realzó, «ha sabido mezclar estéticamente los elementos naturales de gran belleza de la Tierra y ha logrado reflejar la huella de la humanidad y los vestigios de las distintas civilizaciones».

La propuesta de Sergio Macías fue la ganadora de la convocatoria a profesionales del interiorismo, arquitectura e ingeniería de diseño industrial lanzada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de agosto. El interiorista canario, que repite por segunda vez como escenógrafo de la mayor fiesta de la ciudad, es un apasionado del interiorismo y fundador de la firma canaria que lleva su nombre. Desde su marca desarrollan proyectos de interiorismo estratégico y diseño conceptual sumando ya más de veinte años de experiencia en proyectos de gran relevancia en Canarias.

El propósito del escenógrafo de cuidar la Tierra, «el único planeta con Carnaval», comenzará a cobrar vida en el parque Santa Catalina una vez finalizado el periodo navideño.