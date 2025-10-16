La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 18:19 | Actualizado 19:02h. Comenta Compartir

La histórica panadería de la capital grancanaria ubicada en la calle Viera y Clavijo, Miguel Díaz, se enfrenta a un inminente cierre tras más de 105 años de actividad. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado las alegaciones presentadas por la propietaria Juana Sosa y ha ordenado la «paralización inmediata de la actividad en un plazo de solo dos días», antes de precintar el local, según consta en un decreto que firma la directora general de Edificación y Actividades del Ayuntamiento, Carmen Nieves Martín Pérez.

La decisión tiene su origen en una denuncia presentada por parte de la comunidad de propietarios del edificio Kühner, que advirtió sobre las supuestas molestias por cenizas y hollín que salían de la chimenea de la industria panadera. A raíz de esta denuncia, Urbanismo abrió un expediente que concluye que la panadería «carece de cualquier título habilitante para su apertura y funcionamiento».

El Consistorio capitalino expuso que, tras la inspección realizada, no solo no existía ninguna licencia licencia de apertura, sino que tampoco se había presentado una declaración responsable que autorizara la actividad. Aunque la queja vecinal hacía referencia a molestias por cenizas, el propio Ayuntamiento considera que se trata de una infracción aún más grave: «la ausencia total de autorización legal para operar».

La propietaria de la panadería Miguel Díaz, Juana Sosa, asegura que no han recibido ninguna notificación oficial por parte del Ayuntamiento sobre el cierre del establecimiento. Por ello, afirma que el negocio sigue funcionando con total normalidad, como lo ha hecho desde hace más de un siglo. «Seguimos trabajando como siempre», señala, dejando claro que, hasta el momento, no tienen constancia formal de ningún procedimiento«.

En cuanto a las reacciones vecinales, los clientes habituales no dan crédito con la situación: «Esta panadería ha sido un referente y emblema del centro de Las Palmas durante décadas. Aquí se hace pan del bueno, del de antes, el que no te sienta mal. Y tienen una variedad impresionante. ¿Cerrar una panadería así? Es una locura».

También se posicionan sobre las «molestias»: ¿Molestias por cenizas? Pero si el olor del pan recién hecho es lo que nos atrae hasta aquí. Es un olor bueno, parte del alma del barrio. Entiendo que se regulen bares con escándalos… ¿pero esto? El Ayuntamiento debería centrarse en limpiar y mejorar la ciudad, no en cerrar negocios históricos. Deberíamos recoger firmas«.

La resolución establece que el cierre deberá efectuarse antes del viernes 17 de octubre, salvo que se presente recurso de reposición o contencioso-administrativo.

El PP reclama un plan para proteger espacios emblemáticos

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, ha solicitado al grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) la puesta en marcha de un plan integral de protección para los comercios y espacios emblemáticos de la ciudad, tras conocerse la advertencia de precinto a la panadería Miguel Díaz a partir del 17 de octubre si no paraliza la actividad.

«No ha cerrado, pero si una panadería centenaria se enfrenta al precinto por trámites que pudieron prevenirse, está en riesgo un pedazo de nuestra historia», afirmó la edil popular. «Ya propusimos la elaboración de un catálogo de comercios emblemáticos, desde entonces ha cerrado el Café Madrid y ahora amenaza con cerrarse esta panadería de Triana. Si sucumben, perdemos identidad. Hablamos de vínculos, de memoria colectiva, de la economía que sostiene a los barrios», señaló Jimena.