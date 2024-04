Habla la víctima: «Fue una locura, me sentía asqueada y avergonzada»

Sven R. F., el ciudadano noruego acusado de explotar sexualmente e inducir a la prostitución a una menor de edad en la capital grancanaria, reconoció que la fotografió desnuda y que mantuvo contactos sexuales con ella, pero que en cualquier caso lo hizo en el marco de una relación «libre y consentida», declaró.

Detalló que esas imágenes de alto contenido sexual incluyendo el uso de consoladores que la Policía Nacional halló en varios dispositivos de almacenamiento digital del encausado, las realizó él mismo y otras la menor, que las borró cuando ésta se lo solicitó y que nunca le pagó por ello. Una versión que choca frontalmente con la que ofreció la joven, quien dijo haber actuado coaccionada, que el acusado le pagaba y que incluso le insistió en que trajera a la casa a amigas menores para también hacerles fotos y vídeos pornográficos.

La fiscal Lucía Cascales y los abogados Marcos Díaz y Alejandro Briones. F. J. F.

Por los hechos objeto de acusación, tanto la fiscal Lucía Cascales como la acusación particular ejercida por Marcos Díaz y Alejandro Briones le piden la imposición de una condena de 11 años y nueve meses de prisión, multa de 13.500 euros, inhabilitación especial para oficio o cargo que implique la custodia de menores durante 11 años y nueve meses, así como la prohibición de aproximarse a la víctima y comunicarse con ella durante 22 años, además de la libertad vigilada durante 10. Le piden también una indemnización de 15.000 euros.

El encausado habría cometido presuntamente los hechos sobre la hija menor de una mujer que fue su pareja sentimental entre los años 2014 y 2018, cuando la menor trabajaba para él como empleada del hogar.

La víctima declaró ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que su relación con Sven R. F. era correcta incluso cuando su madre y él ya dejaron de estar juntos. Por eso, pasado el tiempo, empezó a trabajar en su casa ya que «necesitaba el dinero».Juzgan a un noruego por explotar sexualmente a una niña en General Vives

Contó que al poco de estar trabajando para él, le propuso hacerle fotos sexuales: «Me dijo que me iba a sacar fotos y que no se las iba a enseñar a nadie. Al principio no acepté porque me parecía una proposición muy fuerte y me asusté y luego con el tiempo, no lo pensé muy bien, pero acabé aceptando».

Añadió que «iba a limpiar y me tomaba fotos mientras lo hacía. Eran explícitas, me mandaba a cambiar de ropa, iba en lencería, me la compraba... En la casa me daba una prenda lencería nueva para que me la probara y me hacía fotos con su móvil. Me compró collares, esposas, látigos, me decía las posturas que tenía que hacer...», expuso.

«Con los meses hubo más fotos y vídeos. Eran vídeos desnuda o masturbándome con juguetes, vibradores y con el látigo que me dio», dijo, hasta que el acusado le contó que iba a «montar una página y a través de ella me dijo que llevara tres amigas y así yo ganaría mucho dinero».

Finalizó admitiendo que mantuvo «relaciones sexuales con él a cambio de dinero, pero penetración como tal, no. Solo sexo oral recíproco».

En la vista también depusieron varias peritos que dijeron que la víctima tenía rasgos compatibles con ser víctima de un delito sexual.

También declaró la madre de la perjudicada quien expuso que este caso le había «destrozado la vida para siempre, nadie se repone de algo así. Es mi única hija y nunca voy a repararme de esto y espero que se haga justicia porque es horrible».