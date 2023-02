«Me gustaría que la ganadora responda a un perfil diferente»

Será la sexta candidata en salir al Parque el próximo 24 de febrero con el diseño 'Vivir para ver un nuevo día', de Willy Jorge, para Machango Drink.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Pues mira, yo creo que como casi todas, siempre fue un sueño de pequeña ver la televisión y ver la gala y sentir esa emoción. Por eso, siempre he dicho que me encantaría ser reina del carnaval. Cuando me surgió la oportunidad, me inscribí y, al final, tuve suerte.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata? ¿Qué sintió?

-Pues mira, sobre todo con muchísima emoción, ilusión y, sobre todo con esas ganas de poder vestirme como reina del carnaval y decir, una vez en mi vida, he podido presentarme a reina del carnaval.

-¿Qué vinculación tiene con la fiesta? ¿Es carnavalera?

-Sí, soy bastante carnavalera. He participado también en comparsas y la verdad es que estoy bastante ilusionada con ello porque es algo que me gusta desde pequeñita. Fui suplente en Aragüimé, en los pasacalles, y la verdad es que fue una experiencia bastante bonita.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Me gustaría algo innovador, que ganara una persona que, al fin y al cabo, no está en contacto con este mundo de influencers o de modelos. No me dedico a la moda, simplemente soy una trabajadora social que quiere cumplir su sueño. Entonces me gustaría que la ganadora respondiera a un perfil diferente. Eso nos acerca un poco más a la realidad de que cualquier tipo de persona y cualquier tipo de perfil de mujer se pueda presentar a una gala y nosotras como Canarias, que lo vivimos tan a pecho, qué mejor que sea un perfil diferente e innovador y que también anime a muchísimos perfiles de chicas que quieren inscribirse pero que no lo hacen porque piensan que hay que ser famoso. Pues no, que se presenten, que se puede, que cualquier persona de la calle puede tener esta oportunidad.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Hago deporte. No me asusta llevar tanto peso, aunque hay que ser consciente de que llevamos encima más de 400 kilos.

-¿Cómo se imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario de Santa Catalina?

-Yo llevo desde los 3 años hasta los 16 bailando y estaba acostumbrada a presentarme ante el público. Creo que eso no me va a impresionar, aunque hace muchos años que no actúo y tengo esa sensación un poco dormida. Espero transmitir al público esa ilusión y esas ganas, y que lo pasen bien conmigo.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año. ¿Está preparada para asumirlas?

-Sí, me siento preparada e ilusionada porque lo llevaría con mucha ilusión.

-No se imagina el carnaval sin...

-Sin ilusión yo creo que no existe el carnaval.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Transmitir energía, positividad, motivación, esperanza. Es lo que me gustaría, porque al fin y al cabo, soy una promotora del cambio, como trabajadora social, y y quiero ser esa figura que los demás vean y digan que si ella pudo, yo también puedo.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar? ¿Por qué?

-La verdad es escucho de todo un poco.