Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: lo quiere comprar para instalar las nuevas cocheras

Guaguas Municipales quiere comprar el Tívoli para instalar allí sus nuevas cocheras. La compañía municipal de transportes de Las Palmas de Gran Canaria ha negociado una opción de compra de los terrenos donde en los años 70 se intentó instalar un parque de atracciones.

La empresa lleva tiempo buscando un nuevo centro de operaciones para resolver el problema de espacio que tiene la actual instalación del Sebadal donde no caben todas las guaguas de 18 metros, de ahí que muchos vehículos pasen la noche en las calles de la urbanización industrial.

Aunque la operación no está cerrada todavía, ya que se está evaluando la ideoneidad del espacio para acoger las nuevas cocheras, la dirección de Guaguas Municipales confía en tomar una decisión este mismo año. De hecho, en el programa de inversiones de 2026 se ha habilitado una partida de un millón de euros, a financiar con recursos propios, para el proyecto básico de ejecución de la nueva cochera.

Por el momento, no ha trascendido el importe de la adquisición de los terrenos, pero están en marcha las gestiones de las licencias para poder formalizar la compra a fines de este año o, a más tardar, durante el 2026.

Imagen del Tívoli y de las obras de demolición. C7

El Tívoli fue un intento fallido de construir un parque de atracciones que se puso sobre la mesa hace ya medio siglo y que obtuvo el visto bueno de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en mayo de 1973.

La idea era sencilla: sobre una superficie de unos 70.000 metros cuadrados se iba a crear uno de los parques de atracciones más grandes de Europa. Sin embargo, pese a que algunos de sus elementos se levantaron, el parque nunca abrió sus puertas.

Problemas financieros fueron lastrando el proyecto, que nunca echó a andar pese a que se intentó reflotarlo en 1985 y en 1990.

Desde entonces, la pagoda china que se levantó en la loma quedó como recuerdo de un fracaso, hasta que en 2013, cuando las instalaciones estaban ya en manos del banco malo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria demolió los equipamientos y habilitó unos jardines para cambiar la imagen de la entrada de la ciudad, sobre todo de cara la candidatura a la capitalidad cultural europea.

56 millones de viajeros en 2026

La adquisición del Tívoli es uno de los elementos que marcará el futuro a corto plazo de Guaguas Municipales, que se enfrenta, el próximo año, a una «demanda desbocada», prevista incluso en el caso de que las políticas de gratuidad del transporte no se prolonguen más allá del 31 de enero de 2025.

La compañía municipal de transportes prevé acabar este año con 56 millones de viajeros, mientras que en 2026 esta cifra retrocederá hasta los 53 millones de usuarios, como consecuencia de que se volverá a cobrar los viajes. «Esto es fruto del impacto de aquellos pocos usuarios que no quieren pagar por el servicio», detalla la memoria de Guaguas para 2026, «estamos hablando de un ligero retroceso en relación al incremento histórico que han supuesto estos dos últimos años». Hay que recordar que en apenas dos años se ha pasado de 35 millones de viajeros a más de 50.

40 nuevas guaguas

La respuesta a esta tensionamiento de la demanda ha sido posible gracias a la renovación de la flota y al aumento de conductores.

En el primer aspecto, han llegado ya seis guaguas MAN de 18 metros, matriculadas entre junio y julio de 2025, y se espera por la llegada de otras 6 de 7,5 metros; de 10 vehículos de 10 metros; y de 24 coches de 12 metros. Está previsto que estas incorporaciones se realicen antes de que acabe el primer trimestre de 2026.

Al tiempo, entre enero y julio de 2025, se han dado de baja otras nueve unidades: tres Vectia que tenían más de siete años; tres Mercedes con más de diez años; una Scania con casi 13 años; una MAN de 19 años; y otra Scania de algo más de 23 años.

Aun así, desde Guaguas se reconoce que «el nivel de renovación de flota es menor que el que consideramos necesario para atender la evolución del mercado y la edad media deseable de la flota», que está compuesta por 272 unidades en estos momentos.

404 servicios al día

En materia de personal, en 2025 se produjo la incorporación de 29 conductores, con lo que se ha podido garantizar la prestación de 404 servicios diarios en los días laborales. Para 2026 no se prevé un incremento de los chóferes, pero sí se espera reponer tantos como sea necesario para mantener ese nivel de servicio.

Con ello y el refuerzo de los talleres, así como el incremento salarial previsto (+2%), el gasto de personal crecerá casi en 1,7 millones de euros, hasta alcanzar los 45,1 millones de euros.

La compañía municipal de transportes esperar tener una cifra de negocios de 43,56 millones de euros y cerrar el ejercicio con un milón de euros en positivo.

En estas cifras se incluyen casi 15 millones de euros que percibirá Guaguas Municipales de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria como consecuencia del uso de los bonos insulares en las líneas amarillas, que en 2026 alcanzará ya al 75% de sus viajeros.