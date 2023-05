«La gente está muy enfadada y quiere cambio, me lo pide en la calle a diario»

Jimena Delgado se define como «una mujer luchadora» a la que «nadie le ha regalado nada en la vida» y debe sus logros a una suma de «esfuerzo y dedicación». Un espíritu que dice ha trasmitido a sus tres hijos. Cree que su trayectoria profesional la avala como una gestora de éxito y que cuenta con la «valentía» que se requiere «para estar en política».

–Está desarrollando una campaña intensa plagada de reuniones con entidades vecinales, sociales, culturales y empresariales. ¿Qué dibujo le han hecho de la ciudad y sus necesidades? ¿Es parecido al que tenía?

–Como ciudadana ya sufría, al igual que el resto, todo lo que falta en mi barrio: problemas de movilidad, la suciedad, la falta de zonas verdes, de seguridad... Pero después de cinco meses pateándome los barrios, no solo veo que eso mismo ocurre en todos, sino que en algunos esos problemas están exacerbados hasta el punto de que te encuentras problemáticas que no te puedes creer que ocurran en una ciudad del XXI en Europa, como calles sin asfaltar, sin urbanizar, sin alcantarillado.

–Atendiendo a esas problemáticas que ha detectado, ¿cuál va a ser su prioridad en caso de que gobierne?

–La ciudad está peor que nunca. Esto es una realidad y todos lo sufrimos a diario. No es un problema de dinero porque lo ha habido más que nunca antes.Y no solo eso, sino que ha estado gestionando el mismo partido en los cuatro niveles de la administración que nos afectan: Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Entonces, si ha habido más dinero que nunca y la ciudad está peor que nunca, hay un problema de gestión. Y como hay muchísimo que hacer, esta ciudad solo se recupera si gobierna un partido político con mayoría absoluta. Si hay una alcaldesa, que espero ser yo, que lidere desde arriba, que ordene el Ayuntamiento por dentro, porque no nos olvidemos de que la ciudad está muerta porque el corazón del Ayuntamiento está roto. Por eso, lo primero que hay que hacer es sentarse con los empleados públicos, incrementar plantilla, darles recursos, motivación, procedimientos claros y no seguir gestionando como si fuera un departamento estanco. Porque ahora mismo las áreas centrales, las que permiten que el Ayuntamiento funcione, están repartidas en base a intereses políticos y no a lo que la ciudad necesita. Por eso, como sé que la gente está muy enfadada y pide cambio, me lo pide en la calle a diario, vaya donde vaya, es importante que los ciudadanos entiendan que el 28M nos jugamos mucho.

–La limpieza es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. ¿Qué propone?

–Está claro que es una falta de recursos pero no porque no haya dinero, lo que no hay es gestión. Tenemos unos empleados públicos desmotivados, matándose porque hay muy pocos recursos para todo lo que hay limpiar. Y por otro lado este gobierno, que es el que más ha privatizado y el único que ha puesto en marcha un ERE, lo ha hecho mal porque aprovechando el covid ha externalizado, sin tener procedimientos claros. Pero lo peor es que a FCC no se le paga. ¿Cómo le vas a exigir a una empresa a la que se le debe alrededor de 30 millones? Hay tanto que hacer que si gobierna el PP en solitario vamos a plantear redistribuir los cincos distritos, hay que repensarlos porque no está eficientemente organizada la ciudad. Pero no para incrementar el gasto público, no vengo a eso sino a ser más eficientes con el dinero de todos. Una vez hecha esa redistribución, para que el ciudadano vea pronto el resultado, nuestro concejal de distrito, al que hemos llamado alcalde o alcaldesa de barrio, no va a estar en el Metropole sino con su despacho en la calle, con competencia y responsabilidad de dar respuesta inmediata a lo más básico como limpieza, zonas verdes y seguridad. De ahí la necesidad de recuperar la Policía de barrio, colectivo que como los bomberos está sin recursos, con plantillas mermadas.

–La atención ciudadana también genera descontento por las demoras para lograr cita.

–No tiene sentido que se esté usando todavía la excusa del covid para seguir obligando a la cita previa y lo importante es escuchar y atender al ciudadano. El Ayuntamiento es la casa del pueblo y no puede ser que un ciudadano vaya sin cita previa porque no la ha conseguido y no se le deje ni entrar.Como hay tanta congestión y no se atiende al ciudadano, hay problemas para las ayudas sociales, gravísimos, pero también para el desarrollo económico por las licencias de apertura, de obra, los vados... Cualquier tipo de gestión tarda meses y hasta un año. Eso tiene que acabar. Y el alcalde de barrio va a recibir a los vecinos 'in situ' y luego ya nos encargaremos de derivar al Metropole.

–La movilidad es otro tema candente con los atascos y la MetroGuagua como protagonistas. ¿Cómo se va a abordar?

–La movilidad es clave para el desarrollo económico y sobre todo para la salud de las personas y la sostenibilidad. Y aquí ha faltado una visión de conjunto. La MetroGuagua es un transporte público avanzado que la ciudad merece, pero el desastre de gestión lo único que ha permitido es levantarla patas arriba. Sigue sin saberse cuándo va a acabar, cuánto dinero se ha gastado y el ciudadano sigue sin entender qué es. Cuando lleguemos, haremos una auditoría externa y tomaremos decisiones para acabar el proyecto porque, bien hecho, tiene todo el sentido. Pero la movilidad incluye los atascos y en estos 8 años no han sido capaces ni de tener un anteproyecto para solucionar el problema de Torre Las Palmas. Y ese es el único macro proyecto que, una vez tenga la MetroGuagua encaminada, me comprometo a meterle mano. Y la movilidad también es asfaltar las calles, que no se asfaltan desde 2017 y están en nulidad los contratos de Vías y Obras.

–Respecto a la gestión del agua, ¿plantea cambios?

–La política hidráulica es otro ejemplo de pésima gestión y de las cuestiones que se resuelven en los juzgados. Emalsa es una empresa mixta y sin embargo se le deben más de 30 millones y se le han pagado 13 en intereses de demora. Lo primero que hay que hacer es pagar a Emalsa pero también es prioritario tener nuevas infraestructuras de saneamiento, alcantarillado, porque ya sufrimos las consecuencias con seis años de cierre del Confital y ahora Las Canteras, nuestra joya de la corona, pierde la bandera azul, por segunda vez y siempre con el PSOE. El PP siempre la ha recuperado y ese es mi compromiso. Pero para que eso ocurra, el problema del saneamiento tiene que estar resuelto. Pero además tenemos un problema de ratas. Si no obligamos a Emalsa a que reorganice la limpieza de la subciudad es muy complicado que nos libremos de éste. Pero claro, no se le puede obligar si se le debe dinero. También hace falta muchísima innovación y vamos a ir de la mano con Emalsa, porque hay mucho que hacer en eficiencia energética y embellecimiento.