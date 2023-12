El gasto social subirá un 1,52% en 2024 y se situará por encima de los 34 millones de euros

El presupuesto del próximo año consagra un aumento de la atención a los colectivos más desfavorecidos de la ciudad. El gasto social incluido en el proyecto presupuestario que se aprobará la próxima semana de manera inicial refuerza las partidas que conforman el gasto social, que alcanza una dotación de 33,65 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,52% respecto al año actual, en el que se reservaban 34,16 millones de euros para auxiliar a las personas más necesitadas de nuestro municipio.

Esta reserva de crédito indica que en torno a un 6,9% de todo el presupuesto de gasto (495,3 millones de euros) se concentrará en la asistencia social. Aunque el porcentaje es algo menor que en 2023 (este año fue de un 7,5%), esta diferencia se explica por el aumento de las previsiones de gasto general, en casi un 11%.

En una primera aproximación a las partidas sociales, se puede observar un incremento de la bolsa de dinero de la que se nutren las prestaciones económicas de especial necesidad y de emergencia social en un 19,2%; un aumento de los convenios con organizaciones no gubernamentales mediante concurrencia pública, en un 13,54%; y un refuerzo del 44,89% para la compra de productos alimenticios.

En cambio, se mantienen invariables las transferencias a Guaguas Municipales para subvencionar los bonos de desempleados, estudiantes, familias numerosas y jubilados, así como la partida destinada a la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida. Tampoco varía la asignación que se hace a la ayuda de alquiler de viviendas.

La única partida que baja es la del servicio de ayuda a domicilio, que se recorta en un 9,5%.

Entrando en detalle, el presupuesto anuncia un aumento de las prestaciones económicas que el Ayuntamiento concede para que los solicitantes puedan cubrir necesidades básicas, atender crisis sobrevenidas o favorecer procesos de integración social. Se reserva, para ello, 8,1 millones de euros, lo que supone 1,3 millones más que en 2023.

En julio de este año se decidió incrementar su cuantía entre un 3,5% y un 3,8%, pasando de un rango que se movía entre los 684 y los 1.000 euros, a otro que va desde los 708 euros a los 1.038 euros en su importe máximo.

En verano, el Ayuntamiento informaba de que los servicios sociales habían tramitando, entre enero y junio, un total de 2.142 Prestaciones Económicas de Especial Necesidad y 300 Prestaciones de Emergencia Social, lo que supone un total de 2.442 ayudas y una inversión de 1,96 millones de euros, de los que 1,69 eran del primer tipo y 265.712 euros, de emergencia social.

Menos ayuda en los distritos

Aparte del aumento presupuestario, las cuentas de este año apuntan una organización diferenciada en la distribución de las ayudas de emergencia. Y ello porque los cinco distritos pierden financiación (-84.721 euros) para este tipo de asistencia, mientras que los servicios centrales de Bienestar Social ganan (1,39 millones) respecto a 2023.

Lo que también ocurre es que se recortan las diferencias entre unos distritos y otros en cuanto al dinero disponible para prestaciones sociales. Así, los tres distritos que manejaban cantidades más abultadas en años anteriores son los que sufren mermas en sus bolsas: Centro (-20%), Ciudad Alta (-73%) e Isleta-Puerto-Guanarteme (-67%).

En cambio, gana Vegueta-Cono Sur-Tafira (+24%) y se mantiene invariable la disposición de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Este periódico intentó conocer la razón de estos cambios pero no obtuvo respuesta.

Esto equipara algo más las cantidades de los distritos para ayudas de emergencia, que quedan del siguiente modo: Vegueta-Cono Sur-Tafira, 14.400 euros frente a los 11.600 que tenía en 2023; Centro, 28.879 euros frente a 36.300; Isleta-Puerto-Guanarteme, 9.900 euros frente a 30.000; Ciudad Alta, 22.000 frente a 80.000 de 2023; y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, 13.500 euros, que no varía.

El IBI social, sin respuesta

También se incrementa la partida para subvencionar acciones de organizaciones no gubernamentales que presentan sus proyectos en concurrencia pública. En este caso, la bolsa económica se dota con 2,3 millones de euros, lo que implica un crecimiento de 274.000 euros (+13.54%) respecto al ejercicio presente.

De esta partida se nutría también el IBI social, una ayuda que nació en 2016 para paliar el impacto del catastro en las familias más desfavorecidas. Aquella subvención fracasó por causas que todavía no han sido explicadas. Lo cierto es que todavía no se ha terminado de pagar las ayudas (entre 50 euros y la bonificación total del recibo del IBI) a los beneficiarios de 2016, ni se resolvió nunca la convocatoria de 2017. Desde entonces se ha mantenido una partida de medio millón de euros para este fin (pese a que en los dos primeros años se dotó con 1,7 millones) aunque nunca se ha vuelto a activar. El grupo de gobierno no ha respondido si este año se pretende resucitar esta línea de subvenciones.

Una partida que registra un notable aumento es la que se destina a adquisición de productos alimenticios en el programa de acción social, que se dota con 1,69 millones de euros, lo que representa más de medio millón de euros por encima de lo previsto en 2023 (+45%).

Lo que no varía es la partida que se destina a la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida y mayores. Se queda en 45.000 euros, un saldo que se considera suficiente a la vista de que en 2022 solo se reconocieron obligaciones de pago por valor de 17.842,37 euros.

Tampoco hay variación en las aportaciones para rebajar el precio de las guaguas a diferentes colectivos (3,83 millones) ni en las ayudas de alquiler, que se quedan con 1,5 millones de euros.

En cambio, la partida con la que se paga el servicio de ayuda a domicilio se reduce en 1,5 millones de euros hasta quedarse en 14 millones. El gobierno tampoco respondió a las preguntas de por qué se ha producido esta reducción en un servicio del que se benefician más de 4.000 personas, aunque es posible que tenga que ver con que habrá que sacar un nuevo concurso en 2024.