«Si ganara, intentaría ser una buena reina»

Lola Ortiz ha pisado el escenario del parque de Santa Catalina en dos ocasiones. La primera, en la gala de la reina infantil cuando tenía 9 años. La segunda, ya en la gala adulta, cuando tenía 22. En ambas ocasiones se alzó con el título de primera dama de honor, y ahora tratará de convertirse en la reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 24 de febrero. Lucirá la fantasía 'Perfidia de amor', diseñada por Sergio León Ortega y Josep López Martí, en segunda posición. Además, está patrocinada por Tapicería Peñate.

Natural de Fuerteventura, aunque afincada en Gran Canaria desde hace dos años, Ortiz se dedica a las redes sociales. En su tiempo libre practica apnea y diferentes deportes en el mar, de los que confiesa ser una enamorada.

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Me lo ofrecieron los diseñadores hace ya un tiempo. La verdad es que tenía muchas ganas y supe que este era mi año, me apetecía y les dije que sí.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata?

-Al principio me llamaron por teléfono y me lo propusieron. A raíz de ese primer contacto tuvimos una reunión donde me contaron la idea que querían reflejar, la cual me pareció increíble. Desde ese momento sentí que tenía que ir a por todas, y que, por supuesto, tenía que presentarme junto a ellos.

-¿Qué vinculación tiene con el carnaval?

-Soy muy carnavalera. Cuando era pequeña me inventaba coreografías, bailaba con comparsas, me encanta. Me hacía mis propios disfraces, mi madre me enseñó a coser desde pequeña para que me los hiciera yo misma.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Espero llevarlo como una buena reina, representar a mi tierra, a mi gente, y tener muchísima actitud. Además, le dedicaría la victoria a mis diseñadores, que se lo están currando muchísimo. Son muchas horas las que dedican, es muy duro.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Hago un entrenamiento especial en el gimnasio cargando peso con un cinturón y una polea para que cuando llegue el día de sacar el traje no me cueste tanto.

-¿Cómo imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario de Santa Catalina?

-Me la imagino mientras el labio me está temblando, porque cuando me pongo muy nerviosa me pasa esto. Cuando ocurre, creo que la gente se está dando cuenta, y en el fondo no es así. A pesar de todo, estoy segura de que me gustará la experiencia. No hay preparación para los nervios, hay que llevarlo dentro y ya.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año de reinado. ¿Está preparada para asumirlas?

-Estoy más que acostumbrada a los eventos. De hecho, llevo mucho tiempo dedicándome a eso y al final, como 'influencer', asisto a muchos e iría encantadísima a todos los actos.

-No se imagina el carnaval sin...

-No me imagino el carnaval sin lentejuelas, sin purpurina, sin pistolas de silicona...

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Si tuviera un poder lo emplearía en ayudar a la gente.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar?

-Escucho mucho a artistas canarios, como Quevedo. También me gusta bastante el trabajo de Bad Bunny o Antoñito Molina, el techno también... De todo.