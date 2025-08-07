Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los fuegos iluminando el cielo de San Lorenzo C7

Los fuegos de San Lorenzo se podrán seguir por 'streaming'

La noche de la quema de fuegos artificiales y el volcán de voladores de San Lorenzo se disfrutará online en las redes sociales de Turismo de la ciudad

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:49

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con la Comisión de Fiestas de San Lorenzo transmitirá online la quema de fuegos artificiales y el volcán de voladores, que tiene lugar cada año en la madrugada del 9 al 10 de agosto, a partir de las 01:00 horas. El público podrá seguir el acto central de esta celebración en la que se quemarán 458 kilos de pólvora, a través de las páginas oficiales de Turismo de la ciudad en Facebook (@LPAVisit) y YouTube (@TurismoLPA).

Para ello, se realizará una cobertura especial del acto principal de esta fiesta de la ciudad y los fuegos se podrán seguir por 'streaming' a través de cualquier dispositivo móvil, como teléfonos, tabletas, ordenadores o smart TV. La transmisión online comenzará 15 minutos antes del inicio del espectáculo pirotécnico. El operativo contará con cuatro cámaras ubicadas en diferentes puntos del pueblo.

Las Fiestas de San Lorenzo en 1990, hace 35 años, fueron declaradas Fies-tas de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y el 10 de junio de 2022, los Fuegos de San Lorenzo fueron declarados Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Además, la Comisión de Fiestas recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2023.

El concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, apuntó que «esta iniciativa permitirá que la Noche de los Fuegos podrá se-guirse desde cualquier lugar, minuto a minuto. La tecnología nos permite sumar para que una de nuestras fiestas más queridas tenga la difusión y promoción que se merece».

La declaración de la festividad de San Lorenzo de Interés Turístico de Ca-narias valora su antigüedad e historia, su continuidad en el tiempo y su trascendencia pública vinculada con la imagen promocional y turística del Archipiélago.

Además, el pasado martes 5 de agosto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dió a conocer el dispositivo especial de seguridad y tráfico para esta celebración.

