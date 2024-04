El fiscal pide siete y dos años de cárcel para los dos acusados por el crimen de Sergio Aneiros

Las acusaciones discrepan en el caso del crimen de Sergio Aneiros, el joven miembro de la Banda de Gaitas, voluntario de la campaña benéfica de la Casa de Galicia e hijo de su presidente, que murió de forma violenta el 24 de febrero de 2022 en La Minilla como consecuencia de, al menos, una patada en sus órganos vitales.

Por una parte, la Fiscalía Provincial de Las Palmas dirige su acusación contra Luis Alejandro M.V. y Aimar G.H. El primero de ellos -presuntamente- asestó la patada que acabó con la vida de este joven de 20 años, estudiante de informática y amante de la fotografía, por lo que se esta parte le pide siete años de cárcel por los delitos de lesiones en concurso ideal con homicidio por imprudencia y otro de robo con violencia.

En el caso de Aimar G.H., el fiscal Pedro Gimeno interesa que sea condenado solo por el delito de robo con violencia al entender que no participó de forma directa en la muerte de Aneiros, a pesar de que estaba presente y tampoco hizo nada por salvar la vida de la víctima. Se enfrenta a dos años de cárcel por sustraer el móvil y el reloj a la víctima junto a Luis Alejandro M.V.

96.427 euros tendrían que pagar los condenados a los padres de Aneiros. Luis Alejandro M.V. se enfrenta a peticiones de siete y nueve años de cárcel por parte del fiscal y acusación particular. Dos y tres años piden para Aimar G. H. y multa de 4.320 para Irene L. R., solo según la abogada de la familia de la víctima.

Por último, el Ministerio Público no ejerce acusación contra la joven con la que la víctima fue al parque y que había quedado para mantener relaciones sexuales con los dos acusados. El fiscal Pedro Gimeno entiende que Irene L. R. «ni tuvo participación o intervención directa en la agresión física» sufrida por Aneiros, ni en la «posterior sustracción de sus efectos personales».

Ella, bajo el criterio de esta parte, permaneció «en todo momento a su lado efectuándole maniobras de reanimación», hasta que finalmente y a instancias de una vecina de lugar «procedió a efectuar una llamada telefónica a los servicios de emergencia». No es posible «la censura en la vía penal», sostiene el fiscal, «de su falta de pericia en la reanimación ni de la incapacidad por su parte para apercibirse de la gravedad» del estado del estudiante. Una petición de archivo de la que disiente la acusación particular, que sí la considera autora de un delito de omisión del deber de socorro.

Noticia relacionada Sergio quiso ayudar y acabó perdiendo la vida Francisco José Fajardo

Esta acusación particular, por otro lado, interesa penas más elevadas para los dos anteriores. En el caso de Luis Alejandro M.V., le pide nueve años de cárcel por las lesiones en concurso ideal con un homicidio imprudente, tres y multa de 4.320 euros por el robo con violencia y le imputa un tercer cargo por omisión del deber de socorro que conlleva dos años más de pena privativa de libertad, que suman los nueve años.

Mientras, a Aimar G.H. le solicita tres años por el robo y multa de 4.320 euros por la omisión de atender a la víctima, cantidad que reclama también para Irene L. R.

En lo que sí coinciden la Fiscalía y la acusación particular es que los condenados deberían abonar a los padres de Sergio Aneiros 96.427 euros como indemnización por los daños morales ocasionados. Pero el Ministerio Público entiende que solo la tiene que pagar Luis Alejandro y la acusación particular, que sean los tres acusados de forma solidaria.

El procedimiento, que está siendo tramitado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, está pendiente de que las defensas presenten sus respectivos escritos para que la autoridad judicial remita el expediente a un juzgado de lo penal que señalará y celebrará la vista oral.

Los hechos

Según las acusaciones, sobre las 19.00 horas del 24 de febrero de 2022, Luis Alejandro M. V. y Aimar G. H. se citaron con Irene L. R. para mantener relaciones sexuales en un parque de la calle Antonio María Manrique, de La Minilla. Esta joven había sido pareja de Luis Alejandro y con Aimar había protagonizado «algunos episodios o relaciones de sexo grupal».

Pero de forma paralela, Irene también fue pareja de Aneiros y en ese momento seguían manteniendo una amistad, por lo que ella le pidió «que la acompañara, por cuanto decía temer por su integridad física», dice el fiscal. Al parecer, sospechaba de que Luis Alejandro podría reaccionar con ella de forma violenta y por eso escribió a Aneiros que fuera con ella «porque está muy mal del cráneo», dijo en referencia a Luis Alejandro.

Noticia relacionada La testigo a la víctima: «Sergio, necesito tu ayuda, Ale está muy mal del cráneo» Francisco José Fajardo

Al mismo tiempo, la chica envió un mensaje a Aimar y le advirtió que iba a acudir a la cita con Aneiros: «Te enteraste, va Sergio a atacarme», le escribió.

Por razones «no del todo aclaradas» y mientras Aimar permanecía oculto en el parque tras un murete fumando hachís, Luis Alejandro se encontró con Irene y Sergio Aneiros. Al llegar, el primero le dijo que bajaran unos escalones hacia una zona más reservada «con el argumento de que allí estarían más tranquilos» y empezó «una discusión entre los varones por causas atinentes a la relación sentimental habida entre el acusado Luis Alejandro M. V. e Irene L. R.», apunta el fiscal.

Noticia relacionada A Sergio le dieron varios golpes en la barriga y una fuerte patada en el costado Francisco José Fajardo

Presuntamente, la víctima «enfocó con la linterna de su móvil» a Luis Alejandro, «acción que le fue recriminada por éste ultimo, pidiéndole que dejara de hacerlo», argumentó el fiscal.

Esta parte sostiene que, como quiera que Sergio Aneiros no cesó «en esa conducta», el acusado «le dio un manotazo en el móvil, abalanzándose a continuación Sergio Aneiros sobre este último», un hecho concreto que no recogió la acusación particular.

«Con ánimo de menoscabar su integridad física», añade Pedro Gimeno, le propinó «una fuerte patada lateral -la acusación refiere que fueron dos, una en el costado y otra en el abdomen- que impactó en Aneiros, cayendo hacia atrás donde quedó en estado de inconsciencia».

A pesar de esta circunstancia, ninguno de los tres presentes hizo nada por la víctima hasta las 19.44 horas, momento en que Irene «realizó diversas manipulaciones de la cabeza» del joven y le tiró agua en la cara, «comprobando que no remontaba la situación de falta de consciencia, encontrándose éste completamente exánime y en situación de absoluta indefensión». Todo ello mientras Aimar grababa la situación con su móvil y hacían comentarios y burlas «claramente reveladores de la falta de conciencia de la situación de peligro para la vida» que sufría el hijo del presidente de la Casa de Galicia.

Luis Alejandro y Aimar, sobre las 21.15 horas se apoderaron del móvil y reloj que portaba Aneiros y se marcharon, dejando sola a Irene con la víctima que continuaba inconsciente.

Los dos tiraron ambos objetos en la calle Doctor Alfonso Espinola y fueron hallados por un ciudadano el 28 de ese mes, pero antes, Luis Alejandro habló con Aimar para ver cuánto dinero podían sacar con ellos y también si la policía les podía hacer un «seguimiento y control» al tener el móvil de la víctima consigo.

«Sergio se muere»

Irene L.R. hizo dos llamadas a dos amigos «con las que pretendía buscar asesoramiento» a las 21.23 horas y mandó un mensaje a otro en el que puso: «Sergio se muere por una paliza de Ale». De esta forma, subió hasta la carretera y se encontró con una vecina que venía del supermercado quien «efectuó una llamada telefónica al servicio de emergencias».

Llegaron a las 21.30 horas y, aunque le practicaron maniobras de reanimación, falleció a las 22.49 horas en el hospital.