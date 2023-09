El fiscal insiste en que violó a su hija y le enseñó vídeos porno a ella y a su hijastra

Las acusaciones lo tienen claro: M.J.M.G. violó a su hija cuando tenía solo 13 años y, además, le enseñó vídeos pornográficos a ésta y a su hijastra de 15 en unos hechos que, presuntamente, ocurrieron en su domicilio en el año 2022.

El fiscal José Antonio Blanco pidió en la primera sesión de este juicio para este individuo una condena de 19 años de cárcel por dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años y otro continuado de exhibición de material pornográfico a menores de edad, en una vista celebrada ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Era tal el sometimiento que ejercía el acusado sobre su propia hija, según las forenses, que la niña llegó a «sentirse culpable cuando se lo contó todo a su madre» poco más de una semana después, destapando así una actitud delictiva que también afectó a su hermanastra.

Esta vista se reanudará el próximo 2 de octubre con la visualización de la prueba preconstituida practicada sobre las menores y la declaración del acusado, pruebas que precederán a los informes de las partes.

En la sesión del miércoles, depusieron ante el Tribunal presidido por el magistrado Pedro Herrera familiares y docentes del instituto donde estaban las niñas matriculadas, además de policías y las forenses.

Éstas últimas relataron que fue significativo el hecho de que la hija del acusado se mostrara «relajada cuando la fuimos a explorar sus genitales» y que «no ofreció ningún tipo de resistencia ni molestia». Para estas profesionales, se trata de «un indicador que la menor ha estado expuesta a situaciones parecidas».

Insistieron en que la víctima «tenía muchísima angustia, ansiedad, sentimientos encontrados con respecto a lo que había pasado y para una persona de esta edad», esos aspectos eran «demoledores». También detallaron que la niña «verbalizó que su madre no la iba a entender y que se sentía mal por seguir teniendo afecto hacia su padre a pesar de lo ocurrido y que no era comprendida por su entorno».

Además, calificaron de «disparate científico» el que se cuestionara el relato de la menor y que fue violada por el hecho de que no tuviera su himen lesionado.

Por su parte, una psicóloga que la atendió determinó que esta menor presentaba indicadores claros de estrés postraumático, que sufrió incluso una crisis de ansiedad en abril del mismo año y que, por ese motivo, tuvo que recibir «asistencia psicológica urgente».

La angustia de su madre

La madre de la víctima principal y ex de M.J.M.G. narró que se enteró de lo ocurrido cuando la niña se lo narró una semana después. «Era viernes y al salir del colegio, empezó a contarme lo que había pasado», explicó. «Incluso hablé con su padre por teléfono directamente y éste me reconoció los hechos, dijo que lo hacía para enseñarla y si le parecía mal, que pararía. Me dijo que había comprado lubricantes, que se los puso y realizó tocamientos». Por eso fueron «al día siguiente» a denunciar a la Guardia Civil».

Mi hija me narró «que la había tocado, enseñado vídeos pornográficos, la miraba desnuda, que le ofreció que le masturbara y realizara una felación» y otras actitudes sexuales, pero lo peor vino después, cuando le mostró su preocupación ya que «no le había venido la menstruación y me confesó que estaba preocupada». En ese momento ya le contó que había sido violada por su padre.

Presuntamente, el 15 de marzo de 2022 atacó sexualmente a su hija de 13 años en la ducha y tres días después, volvió a realizarle tocamientos en el mismo lugar. Además, se mostró vídeos pornográficos como también hizo con la hija de su pareja actual, de 15 años, que confesó poco después de que la primera diera el paso y contara lo ocurrido.

La progenitora también expuso que su niña «tiene miedo de relacionarse con chicos y sufre pesadillas con que ve a su padre siempre en la puerta de su habitación».

Además, calificó a su expareja como una persona «manipuladora y agresiva».

Por último, la directora del IES donde cursaba la menor depuso que la misma le comentó que su padre le insistía en «que él le podía ayudar a hacer algunas cosas», de índole sexual, «pero si lo hacía entraría en la cárcel. Que ella no sabía la suerte que tenía y ojalá él hubiese tenido un padre que le enseñara lo que tenía que hacer», declaró.