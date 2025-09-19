Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las participantes de las fiestas de La Naval.
Imagen de las participantes de las fiestas de La Naval. Cober

Las fiestas de La Naval presentan a las candidatas de sus galas

Todas las participantes se presentaron durante la tarde de este viernes en los jardines del castillo de La Luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:22

Las tradicionales Fiestas de La Naval, en honor de Nuestra Señora de La Luz, Patrona General del Puerto y Alcaldesa Mayor Perpetua de Las Palmas de Gran Canaria conocen desde anoche las candidaturas de las diferentes galas que componen el programa de actos. Todas las participantes se presentaron en la tarde de este viernes, a las 19.00 horas, en los jardines del castillo de La Luz, donde fueron recibidas por el concejal presidente del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Javier Alemán Arencibia, y el presidente de la comisión organizadora de las fiestas de La Naval, Francisco Medina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los detenidos de la banda que lidera presuntamente José el del Buque
  2. 2 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  3. 3 La Aemet anuncia el descuelgue de una vaguada y da a Canarias la buena noticia
  4. 4 Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  7. 7 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  8. 8 Sanidad prevé adjudicar las plazas del concurso de méritos antes de la oposición para los grupos C, D y E
  9. 9 Vox se rompe en Las Palmas de Gran Canaria y pierde una concejala
  10. 10 13 centros con clases online y salidas anticipadas en Canarias por el calor: «Nadie se puede concentrar a 40 grados»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las fiestas de La Naval presentan a las candidatas de sus galas