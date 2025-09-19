Las fiestas de La Naval presentan a las candidatas de sus galas Todas las participantes se presentaron durante la tarde de este viernes en los jardines del castillo de La Luz

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:22

Las tradicionales Fiestas de La Naval, en honor de Nuestra Señora de La Luz, Patrona General del Puerto y Alcaldesa Mayor Perpetua de Las Palmas de Gran Canaria conocen desde anoche las candidaturas de las diferentes galas que componen el programa de actos. Todas las participantes se presentaron en la tarde de este viernes, a las 19.00 horas, en los jardines del castillo de La Luz, donde fueron recibidas por el concejal presidente del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Javier Alemán Arencibia, y el presidente de la comisión organizadora de las fiestas de La Naval, Francisco Medina.