La falta de seguro de los camiones de Limpieza vara la flota y paraliza parte de la recogida

La flota del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria quedó este jueves varada en las instalaciones municipales después de que el miércoles por la tarde se detectara, al ir a pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que los camiones que vacían los contenedores de basura no tenían el seguro obligatorio de circulación en vigor.

Este jueves por la mañana el personal de Recogida no pudo salir, con lo que el servicio de vaciado de contenedores y recogida de trastos no se pudo prestar en los sectores de la ciudad que están cubiertos por el servicio público, básicamente el extrarradio. En la parte que cubre la empresa privada, no ha habido problemas.

La falta de seguros afectó a unos cuarenta vehículos, según explicó la concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Inmaculada Medina. La edila explicó que todo se debió a error administrativo que impidió renovar la póliza. «Ha sido algo puntual y ya se ha solventado», indicó, «esta tarde volverán a operar los vehículos».

La detección del problema se produjo en la tarde de este miércoles, lo que implica que durante la mañana el servicio se prestó sin la cobertura requerida. «Gracias a Dios no pasó nada», expuso Inmaculada Medina, «lo importante es que los camiones ya tienen seguro».

El presidente del comité de empresa de Recogida, Pedro Vega, confirmó que el servicio no se prestó este jueves. «En marzo se vencían los seguros, pero consiguieron prolongarlo hasta el martes pasado», explicó, «por eso, los coches que fueron a la ITV el martes, ya que van por lotes, pasaron la inspección».

Sin embargo, el problema se destapó el miércoles por la tarde, cuando los trabajadores de talleres llevaban una nueva remesa de camiones y vehículos a la ITV. «Nos dijeron que no pasaban la ITV porque no tenían seguro», explicaron.

«Los camiones del miércoles salieron sin seguro», denunció el presidente del comité de empresa de Recogida, «gracias a Dios que no pasó nada».

Desde la parte laboral no se entiende que sabiendo en marzo que los seguros se iban a vencer, no se hubiera solucionado antes esta situación.

Medina indicó que en la tarde del miércoles, tras conocerse los hechos, dio orden de que no salieran los camiones para proteger tanto a la población como a los propios trabajadores del servicio de Limpieza.

La flota de vehículos del servicio municipal está compuesta por un centenar de unidades, de los que algo más de la mitad está adscrita a Limpieza Viaria y el resto, a Residuos Sólidos Urbanos. Del centenar de vehículos, en torno a 60 son camiones pesados. Y de ellos, algo menos de 30 son recolectores de contenedores. En esta labor se ven auxiliados por otros tanto camiones de basura que aporta la empresa FCC en los sectores que le fueron asignados.

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, indicó que «el Ayuntamiento se desmorona del todo por dentro y la ciudad lo sufre como nunca por fuera. Da igual a quién presente el PSOE, sea exministra o sea la delegación de Pedro Sánchez en Canarias. El problema es que el PSOE ni sabe, ni quiere gestionar. Perder la bandera azul de Las Canteras, pagar más de 13 millones de euros a Emalsa por intereses de demora, deber 125 millones de euros a proveedores, tener que cerrar la fundación Martín Chirino durante días por impagos a su propia fundación o tener los vehículos de limpieza sin seguro de circulación son las últimas muestras de que este ciclo se ha terminado de la peor forma posible».

Por su parte, el concejal de CC Francis Candil expuso que «el nivel de degradación al que el PSOE ha llevado la limpieza en esta ciudad no tiene límite. Hace dos semanas aparecíamos en las listas de la OCU , como una de las ciudades más sucias de España; una responsable de la concejalía que no es capaz de sacar adelante el contrato de limpieza de la ciudad, que lleva años prestándose de manera irregular; una deuda con la empresa que gestiona el servicio de millones de euros y ahora la flota del servicio público de limpieza se queda sin seguro. Queda claro que al PSOE le importa bastante poco la limpieza de Las Palmas de Gran Canaria y este es un ejemplo más de su incapacidad para mantener la ciudad limpia».