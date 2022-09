El equipo del Ayuntamiento, con muchas ganas Finaliza hoy el plazo de inscripción y el alcalde Augusto Hidalgo anima a todos a no perderse la CANARIAS7 Carrera de las Empresas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Instituto Municipal de Deportes, apuesta firmemente por la celebración de la CANARIAS7 Carrera de las Empresas desde sus inicios, pero al margen de colaborar de manera estrecha en la organización de la misma también estará representado por un amplio equipo de trabajadores de distintas dependencias municipales.

Augusto Hidalgo, alcalde de la capital grancanaria, departió con algunos de los componentes del equipo que representará al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la CANARIAS7 Carrera de las Empresas, en las oficinas del Instituto Municipal de Deportes, y comprobó de primera mano el excelente ambiente previo que protagoniza este evento.

«Llevamos ya dos años sin disfrutar de la CANARIAS7 Carrera de las Empresas y el próximo domingo 2 de octubre llega la oportunidad de volver a disfrutar de un evento especial, que se desarrolla en pleno centro de la ciudad y que fomenta el compañerismo dentro de un ambiente deportivo», destaca el alcalde.

Unos 40 empleados de distintas dependencias -Limpieza, Alumbrado, Deportes, Alcaldía, etc- estarán el 2 de octubre en la línea de salida. El alcalde no podrá correr en esta ocasión por una lesión, pero destaca sobremanera «el espíritu que esta competición logra entre sus participantes. Muchos empleados del Ayuntamiento, algunos de ellos que no se conocen, tienen la oportunidad de fomentar ese compañerismo y pasar un rato agradable haciendo deporte. Esto hace diferente a una carrera muy especial, como es la CANARIAS7 Carrera de las Empresas. Lo importante ese día es participar y da igual el tiempo que realicen. Algunos buscarán buenas marcas, pero en su mayoría saldrán con el ánimo de alcanzar la meta en un ambiente festivo y deportivo por las calles de la ciudad», afirma el alcalde capitalino.

Aridany Romero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también destacó ese espíritu de la prueba. «Poder compartir una experiencia deportiva fuera de la oficina, fomentando el compañerismo a través del deporte es algo extraordinario», recalcó.

La sexta edición de la CANARIAS7 Carrera de las Empresas sigue ultimando detalles.

Fin del periodo de inscripción

Hoy concluye el plazo para poder participar el próximo domingo 2 de octubre en la CANARIAS7 Carrera de las Empresas. Las últimas horas están siendo trepidantes y el ritmo de inscritos sigue subiendo. Las calles de la capital grancanaria recuperarán el 2 de octubre el ambiente festivo, en torno a una prueba deportiva.

La carrera tendrá su salida y meta junto a la Fuente Luminosa y la misma transcurrirá por las céntricas calles Luis Doreste Silva, León y Castillo y zona Triana, en un circuito ideal para todos los que se inician y para aquellos que quieran hacer unas buenas marcas.

Los equipos se están ultimando, aunque también se puede participar de manera individual, y la cuenta atrás para la fiesta del deporte ya se ha iniciado.