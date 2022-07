¿Quién no conoce a Arturo Gómez? El médico tinerfeño lleva afincado en Gran Canaria desde 1975. Fue jefe del servicio de Rehabilitación y Medicina Física en el Hospital Insular, Materno Infantil y Negrín, así como en el antiguo El Pino, y ha sido profesor de la ULPGC. En 2015 salió de la sanidad pública y hoy en día continúa ejerciendo su profesión en su consulta privada, en la calle Néstor de la Torre de la capital grancanaria, «aunque algo más relajado», apostilla, aunque rápidamente recalca «que siempre he dicho que moriría con las botas puestas. Me encanta la medicina y disfruto con ella».

Natural de Güímar, presume con orgullo de ser hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria. «No me lo esperaba, porque seguramente hay gente con más méritos que yo para recibir esas distinciones, pero me encantó. Me sentí querido, aunque he de decir que siempre me he sentido querido», desvela. Esos momentos inolvidables los guarda con especial cariño, así como una afirmación que hizo recientemente en Murcia la ministra Carolina Darias, al resaltar que Arturo Gómez es un referente de la rehabilitación en Canarias y en España. «Ahí engordé dos kilos al escucharlo, jajaja», comenta con su habitual sentido del humor.

Enamorado de Las Palmas de Gran Canaria, Arturo Gómez resalta «la evolución que ha tenido la ciudad», pero hace la siguiente reflexión: «Yo ya soy un 'carca' y se están olvidando de nosotros. Me parece genial que los coches vayan teniendo cada vez más problemas para circular y que la ciudad se inunde de bicicletas y patinetas, pero la gente mayor se está quedando fuera de juego y cada vez tiene más dificultades de accesibilidad, en una una ciudad con un alto índice de personas mayores de 60 años».

A nivel gastronómico, Arturo Gómez tiene varios lugares referentes. Uno de ellos es el Kyoto, que ahora se encuentra en el salón gourmet de El Corte Inglés. «Descubrí en los años 80 la cocina japonesa, gracias a un capitán de la flota de Japón al que traté. Me llevó un día al Fuji, lugar al que también suelo ir, y desde ese momento me quedé enamorado de su comida. El Kyoto siempre me ha pillado cerca de mi consulta y voy muy a menudo, y hoy en día sigo siendo un cliente habitual», resalta. Precisamente en el Kyoto fue el rincón elegido por Arturo Gómez para realizar este reportaje. Pero también añade «El Pote, Novillo Precoz, Samoa o Pagasarri son otros restaurantes que me encantan».

Al doctor le gusta mucho caminar «y Las Canteras es mi hábitat natural. El Parque Romano y el Muelle Deportivo son zonas que suelo frecuentar. Al salir de al consulta por la tarde es un buen momento para hacer ejercicio», matiza.

Arturo Gómez estuvo muchísimos años en la UD Las Palmas, como responsable de sus servicios médicos, pero ha estado vinculado con la mayoría de los clubes de la isla, en distintas disciplinas, como baloncesto, balonmano, lucha canaria o fútbol sala. «Siempre me ha gustado el deporte y aún por mi consulta siguen pasando viejos combatientes, jajaja». Arturo Gómez es una persona querida y respetada, que ahora disfruta de su labor de abuelo y de su profesión.