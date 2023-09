Los empresarios quieren vetar a los perros en Triana

Los comerciantes de la Zona Triana buscan medidas para contener la degradación que, a su juicio, padece en la actualidad la histórica calle mayor de Las Palmas de Gran Canaria. En una batería de propuestas que preparan para trasladar al Ayuntamiento destaca la petición de que se prohiba el paseo de perros por la vía comercial, y ponen como ejemplo la restricción del acceso de las mascotas a la avenida de la playa de Las Canteras.

Los responsables de la zona comercial expresan que los orines y excrementos de los perros son una de las principales causas del mal estado en el que se encuentra el pavimento en la zona. Ese hecho hace que entiendan que es necesario restringir su acceso a Triana, porque comprenden que esta medida sería más efectiva que sancionar a los propietarios que ni limpian los orines ni recogen los excrementos, convirtiendo la vía en una carrera de obstáculos.

«Creo en el derecho de los ciudadanos a pasear con sus mascotas pero también creo en el de los demás a no pisar caca». Esa es la explicación gráfica en la que se apoya Carlos Bethencourt, responsable de la asociación de empresarios Zona Triana. Bethencourt se extiende en su argumento. «No tendríamos ningún problema con el hecho de que los perros pasearan con sus dueños por Triana si hubiera un control efectivo. Pero sabemos que no hay una dotación de agentes suficientes para controlar a todas las personas que no retiran los desperdicios de sus animales. Ni la va a haber. Y seguro que tampoco querrá la gente que se instalen cámaras de reconocimiento facial que permitan identificar a quien no lo hace para que sea sancionado. Entonces creemos que la única forma es que se revise la normativa de tránsito y no se pueda usar la vía para pasear a las mascotas», detalla.

Carlos Bethencourt cree que el precedente de la playa de Las Canteras es perfectamente válido para la pretensión que manifiesta desde la patronal de los comercios de Triana. Y espera que en los próximos meses el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria responda positivamente a esta solicitud.

Esta propuesta, no obstante, ya le ha sido avanzada al gobierno de la ciudad en distintas conversaciones que se han mantenido con José Eduardo Ramírez, concejal del distrito, y Mauricio Roque, edil de urbanismo.

«Pretendemos que se limite este acceso a la zona comercial.Si no totalmente, al menos que solo puedan acceder los perros los domingos», explica Bethencourt a este periódico.

Vía deteriorada

Como responsable del colectivo empresarial, Bethencourt emite un lamento en voz alta. «Triana no puede seguir así. En este momento es muy evidente que esta vía comercial sufre un deterioro físico y monumental muy importante. Y nadie podrá negar que existe falta de mantenimiento, eso está claro, pero es que los desperdicios de los perros afectan de una manera muy agresiva al pavimento de la zona», dijo.

Desde los empresarios de Triana aseguran que el pavimento se encuentra ya en muy mal estado, por lo que esperan que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria proceda próximamente a una renovación del mismo. «Los orines de los perros ya se han infiltrado de una manera muy potente y hay muchas partes que están muy dañadas», significan a la espera de respuesta.

De esta forma, creen que el consistorio debe preparar una inversión de calado que acometa una remodelación poderosa de la zona y que, además, se planifique estratégicamente de una forma gradual y que no repita los errores de Mesa y López.