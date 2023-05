«Hay que empezar a atender los barrios, hay mucho por hacer y mejorar»

Abogado de profesión, concejal en la oposición en el último mandato, se ha recorrido las calles de la ciudad para conocer de primera mano las necesidades de Las Palmas de Gran Canaria.

–¿Cómo ve la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria?

–La veo sucia, desorganizada, buena parte abandonada a su suerte. Y en los barrios los vecinos dicen que ya va siendo hora de que alguien cambie la dinámica histórica en cuanto a inversiones y a atención propia del Ayuntamiento, de servicios. Hay que empezar a atender los barrios. Es algo que constatamos a lo largo de estos cuatro últimos años. Hay un problema de inversión en los barrios. La política se hace toda en Mesa y López y en el frente marítimo. No se trata de abandonar esta zona, sino de hacer cierta justicia social invirtiendo en las zonas que menos inversión han recibido durante muchísimos años. Hay mucho por mejorar, mucho que hacer.

–¿Y qué sería lo prioritario?

–Lo primero, la limpieza. Es ya reiterativo, insistente por parte de los vecinos, y lo vemos. Hay una falta de limpieza en la ciudad, hay que reorganizar los servicios de limpieza. Hay que recuperar que la gente se sienta orgullosa de su ciudad, que sea una ciudad limpia y atendida. Hay un nivel de pasividad y abandono absoluto.

–Señala que se olvidan los barrios y se actúa en el centro, pero los vecinos de Mesa y López no tienen tampoco esa sensación.

–Totalmente de acuerdo. Es más, en una reunión reciente con vecinos de Mesa y López, les decía cuántas veces hemos levantado Mesa y López, a lo que se suma que en los barrios se señala cuánto dinero nos gastamos en la parte baja de la ciudad y cuánto en la alta o en el cono sur. Y me decían los vecinos, nosotros estamos cansados de que nos levanten Mesa y López. Y es verdad. ¿En qué ha mejorado Mesa y López? Los vecinos están tan enfadados como los de ciudad alta o el cono sur, porque la inversión que se hace no mejora la calidad de vida de los vecinos. La avenida es más gris, más oscura que nunca, más problemática para la gente que pasea, para los peatones, con gente que se va a chocar con la guagua, no hay señalización. Desde la ONCE me dicen que cada vez que se urbaniza o peatonalizan se olvidan de hacer una ciudad más accesible. No hay contraste del pavimento. Ni itinerarios marcados. No hay pictogramas. Resulta absurdo tener que recordar que la ciudad debe ser más accesible.

–¿Tan mal se ha hecho?

–Sí, y el ejemplo es la falsa peatonalización de Mesa y López, cuando se pusieron unos adoquines que los vecinos llamaban los rompe tobillos. La gente se caía, se le complicaba la movilidad. ¿Y el verde? ¿Cómo se pueden seguir haciendo proyectos en esta ciudad que no tengan la recuperación del verde como una parte fundamental? Las Palmas de Gran Canaria es de las ciudades con menos árboles de España. No sé por qué en este Ayuntamiento tenemos que estar recordando que hay que plantar árboles. Y nosotros, CC, entendemos que el gran parque de La Ballena se tiene que convertir en un corredor verde, no una acera de hormigón que conecte con Guanarteme, que son capaces. El problema es que la ciudad tiene que imponer determinados criterios, y el verde tiene que estar sobre la mesa para cualquier proyecto. Así que, ¿tan mal se ha hecho? Sí, pero no me esperaba que el último carnaval que organizase este Ayuntamiento fuese un escándalo, lo peor. Políticamente esta gente está ciega. El carnaval lo están matando. Y habrá que rehabilitarlo y volver a meterlo en la ciudad. ¿Tan mal lo han hecho? Sí. Cuando llegué en 2019 la señora Medina dijo que el quinto contenedor estaba al caer. Pues nos vamos, y no solo no ha caído, sino que espero que caigan ellos.

–Y volviendo a los barrios, ¿cómo se recicla?

–Esta es de las peores ciudades en limpieza y en gestión de residuos. Contenedores abarrotados durante días, acumulación de enseres y basura... Al final, el Ayuntamiento ha desmotivado a muchos vecinos para que reciclen. No se incentiva. Reciclamos el 10% de la basura. ¿Cómo no nos va a sacar la OCU diciendo que somos de las peores ciudades de España? Lo somos porque tenemos un Ayuntamiento que no ha hecho nada por concienciar ni por facilitar. La población tiene más ganas de reciclar que el propio Ayuntamiento.

–Hablando de incentivar, ¿será la metroguagua el incentivo definitivo del transporte público?

–Un incentivo para que la gente coja el transporte público ha sido la gratuidad, aumentando su uso cerca de un 20%. Aunque económicamente no suponga algo espectacular para una familia pero también ayuda. Pero en la ciudad no nos queda otra que mejorar el servicio de Guaguas Municipales, que a partir de las 10 de la noche no se puede coger la guagua a ciertos barrios. Para sacar coches de la carretera hay que mejorar el servicio de guaguas. ¿La metroguagua? Soñaremos con que algún día la veamos terminar, porque el gran fiasco es que tal y como se ha gestionado el proyecto ha perdido la credibilidad. Y este Ayuntamiento es responsable. A día de hoy si alguien sabe cuándo se va a terminar la metroguagua, a lo mejor nos reímos a carcajadas.

–¿Y cree que era imprescindible este proyecto?

–La metroguagua no resuelve los graves problemas de tráfico de esta ciudad. La metroguagua es la línea 12. Tiene plataforma única, es más puntual... todos estos valores se han quedado en el camino. Ha habido una mala gestión del proyecto, y nos vamos enterando por dónde va a ir cuando nos presentan un nuevo tramo. Los graves problemas de conectividad están en la zona alta. intercambiador de Tamaraceite está muerto de asco. Hay margen para mejorar mucho en Guaguas Municipales.

–¿Qué espera después del 28M?

–Creo que vamos a estar gobernando; creo que vamos a decidir quién gobierna esta ciudad; y creo que vamos a empezar a hacer algo que durante décadas no se ha hecho en esta ciudad, que es el foco de la política centrarlo en los barrios. Las condiciones del pacto serían: barrios, barrios, barrios. Por encima de siglas. En CC tenemos un programa cristalino que ha salido de las 20.000 visitas con los vecinos.