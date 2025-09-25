El drama de las personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria: CC pide recuperar la intervención nocturna

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

La realidad del sinhogarismo en Las Palmas de Gran Canaria es constatable en los propios datos del Ayuntamiento, que reflejan como durante 2024 las personas que viven en la calle crecieron un 66% pasando de 124 a 221, en información facilitada por Coalición Canaria, que presenta una moción en el pleno ordinario del mes de septiembre en la que solicita que se recupere el turno de noche del Servicio de Intervención en Calle y reforzar de inmediato la atención social en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Esa posición fue argumentada por David Suárez, edil de la formación nacionalista, este jueves. «Este repunte del sinhogarismo convive con la saturación de los recursos municipales y con un espacio público donde la realidad de quienes no tienen techo es cada vez más visible», dijo.

Suárez tiene claro que tras este problema está el colapso de gestión de personal del gobierno municipal y señala, a su vez, que los recursos públicos disponibles en El Lasso, El Polvorín y la Fábrica del Hielo, en La Isleta, son insuficientes para atender la realidad de la ciudad.

Conflicto laboral

El servicio del turno nocturno lleva años enquistado por los conflictos laborales entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por eso Coalición cree que administración y trabajadores deben volver a sentarse y resolverlo: «Pedimos reanudar la negociación, dar seguridad jurídica al complemento y encender de nuevo el turno nocturno, que lleva sin activarse desde 20202», expresa.

Suárez no es optimista con la capacidad de respuesta del gobierno de Carolina Darias a la moción que presenta este viernes, pero entiende que se requieren medidas urgentes: «No hablamos de una decisión estética, sino de una medida de emergencia social. Recuperar el turno de noche salva situaciones límite, evita riesgos y devuelve humanidad a la respuesta municipal», expone.