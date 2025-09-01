Un centenar de personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:12 Comenta Compartir

La vieja Fábrica de Hielo del Puerto, el inmueble levantado en la plaza de Manuel Becerra en 1957, avanza en su definitiva transformación en un espacio de cobijo para las personas sin hogar que viven en Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, este nuevo recurso contará con unas 30 plazas, insuficientes para atender al centenar que según datos del Ayuntamiento se encuentran ahora mismo en esa situación en las calles de la capital.

El dato es crudo y hasta parece corto con la impresión de la ciudadanía, que cuenta con esta imagen como una de las fotos fijas del desarrollo diario de la ciudad. Esta cifra, no obstante, supera la capacidad de este centro propio del gobierno de la ciudad, por lo que la alcaldesa Carolina Darias asegura que se han incrementando los convenios con organismos e instituciones externos para construir una respuesta común.

El comienzo de la segunda fase de las obras en la Fábrica del Hielo encarrilla el final de un episodio negro en la historia de la atención social enLas Palmas de Gran Canaria. El proyecto se puso en marcha en 2017 pero todavía, en la recta final de 2025, no se ha visto completada su ejecución.

Así lo asume la jefa del gobierno de la ciudad, que subraya el tiempo de espera para ver este edificio culminar su renovación. Esta es una obra muy esperada, muy demandada, y que supone una continuidad respecto a la primera fase que ya se había hecho en las plantas inferior. «Con esta segunda fase, que se ha iniciado ya hace unas semanas aproximadamente, vamos a ampliar las funciones de las ya existentes creando un centro polivalente, si me permiten la expresión, porque saben que aquí ya atendemos un centro de día para las personas sin hogar, aquí también están ubicados los servicios de atención a calle y también de orientación para las personas sin hogar, personas vulnerables en definitiva, con carácter general», manifestó la alcaldesa.

Las plantas destinadas al centro de noche todavía están por hacer. El sonido de los martillos y la concretera acompañó permanentemente la visita institucional de este lunes, que encabeza una Darias calzada con botas de trabajo como hace en sus frecuentes visitas a obras.

Financiación del Estado

Las obras de esta nueva fase de la Fábrica del Hielo se realizan con un 1'4 millones de euros que proceden en su integridad de fondos estatales. Según refiere el Ayuntamiento en su nota oficial la segunda planta se adaptará como Centro de Noche, con 10 dormitorios y capacidad para más de 30 personas usuarias, además de un área de duchas, vestuarios, consigna de calzado, cuarto de descanso, office, aseos y sala de control. Así como la tercera se destinará principalmente a uso administrativo, con despachos y salas de reuniones, separadas por un tabique móvil que permitirá ajustar el espacio según las necesidades. También contará con terrazas y un área de lavandería.

Para ampliar la capacidad de atender a personas en exclusión social en la ciudad, la alcaldesa tiró de datos para configurar el mapa asistencia de la capital. «Hace unos meses presentamos la nueva adjudicación de los servicios de alimentación con 1.400.000 euros también: ofrecemos desayunos, almuerzos y cenas para las personas sin hogar en los centros que tenemos y los pisos tutelados, y también hemos adjudicado recientemente el servicio de apoyo a la autonomía de las personas sin hogar por un importe que supera los 800.000 euros. Digamos que la atención a las personas vulnerables, especialmente a las personas sin hogar, es un compromiso y es un objetivo prioritario», dijo.