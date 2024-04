Los dos únicos camiones escaleras de Bomberos, con deficiencias

La denuncia por acoso contra la anterior jefa debe continuar

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Ayuntamiento a que continúe tramitando la denuncia de acoso laboral que interpuso el agente Raúl Esclarín contra la anterior jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y, en la actualidad, directora general de Seguridad y Emergencias del Consistorio capitalino. La sentencia, contra la que cabe la interposición de un recurso de apelación, anula la decisión de la anterior directora general de Administración Pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la que se rechazaba la admisión a trámite de la denuncia del bombero, uno de los portavoces del comité de lucha que se organizó el año pasado para hacer públicas las denuncias sobre las carencias del servicio. Esclarín había denunciado que en 2022 la jefatura le denegó siete permisos solicitados, en algunos casos sin motivación y, en otros, remitidas fuera de plazo, dificultando la conciliación de la vida familiar y laboral. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entendió que la conducta de la jefa Rodríguez no podía ser considerada como acoso laboral, aunque sí debía abordarse en el marco de la prevención de riesgos psicosociales. Sin embargo, el juez discrepa de esta interpretación. «Ni la propuesta de resolución ni la resolución contienen razonamiento relativo a por qué (...) la concesión y posterior denegación de permisos (7 hasta el momento de la denuncia y hasta 30 según el documento traído a sala) coetánea o consecuente a la actividad de protesta y/o defensa de derechos laborales (en cuyo fondo no debemos entrar aquí) no se considera, sin más, acoso laboral» dicta el magistrado. Esclarín aseguró que ya Inspección de Trabajo, en su momento, obligó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a activar el protocolo antiacoso por su denuncia, pero «se lo querían quitar de encima y seguí adelante en el juzgado». También reseñó el caso de otro compañero al que se le ha abierto expediente disciplinario por portar el polo rojo de Bomberos en una manifestación por Triana. «Le suspendieron seis días de empleo y sueldo por usar la uniformidad de trabajo sin permiso de la jefatura», indicó Esclarín, «pero otros compañeros que se manifestaron también portaban parte del uniforme y no se les abrió expediente». En su opinión, se ha producido un «agravio comparativo» porque el agente expedientado llevaba un cartel en el que se pedía la dimisión de la jefa de Bomberos.