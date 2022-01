Doreste tilda de «traidor» a Pablo Casado por criticar el reparto de fondos europeos

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, inició este viernes su comparecencia plenaria sobre los fondos Next Generation atacando al líder nacional del PP, Pablo Casado, al que no dudó en tildar de «traidor» y «felón» por arrojar sospechas sobre la gestión, por parte del Gobierno de España, de los fondos de reconstrucción y resiliencia que otorga la Unión Europea. «Un fantasma recorre Europa (...), el traidor de Casado», comenzó diciendo el edil, «(el comisario comunitario de Economía, Paolo) Gentiloni y (el vicepresidente económico, Valdis) Dombrovski han afeado la conducta de los eurodiputados españoles del PP, recordándoles que España es el único estado que obtuvo -antes de que acabara 2021- un primer paquete de fondos».

Sobre este argumento hiló el edil de Unidas Podemos su intervención, solicitada por el Partido Popular, al que acusó de mentir cuando formuló su petición de información sobre 360 proyectos presentados. «En diciembre de 2020, seis meses antes de que Europa aprobase el plan España Puede, Alcaldía presentó los proyectos que el Ayuntamiento deseaba presentar a las distintas convocatorias a medida que éstas se fueran produciendo», aclaró Doreste, «no se han presentado porque no ha habido convocatorias suficientes y, por tanto, no se puede mentir de esta manera». Y, tras criticar que el PP pidiera su comparecencia cuando buena parte del plan no entran en la cartera de Urbanismo, remató su intervención diciendo: «A veces me gustaría saber si alguno va al psiquiatra».

Luego informó de que desde Urbanismo existe interés por impulsar 282 iniciativas y que se han presentado a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.

Y especificó que se han presentado ya cuatro iniciativas: la mejora de cohesión territorial entre ciudad alta y los barrios periféricos, por valor de 12,7 millones de euros; los planes de acción local de la agenda urbana española, que ha sido concedida por valor de 300.000 euros; la renaturalización de ciudades, que está en evaluación, y que aspira a obtener 4,21 millones; la rehabilitación de La Paterna, valorada en 19,24 millones, y que se encuentra pendiente de resolución; y la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, por valor de 3,11 millones, en fase de evaluación.

Doreste insistió en que Urbanismo se ha presentado a todas las convocatorias, «y esto se está haciendo pese al boicot traidor a la patria de Casado en Bruselas».

La oposición le afeó las formas y la falta de transparencia.