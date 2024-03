Diez pisos tutelados en Las Palmas de Gran Canaria para salir de la calle

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quiere poner en marcha este año la iniciativa 'Housing First' (La casa, lo primero), un modelo asistencial que trata de auxiliar a personas que viven en las calles mediante la apertura de pisos tutelados desde los que fomentar su inserción sociolaboral. Según la información facilitada por el director general de Servicios Sociales, Carlos Gómez, la propuesta nacerá con una oferta de diez hogares distribuidos por todo el término municipal capitalino.

«Queremos valorar si es útil para las personas con una mayor cronificación (de situación de sinhogarismo), con patologías asociadas», explicó el directivo municipal, «queremos probar si funciona en nuestra cultura, vale la pena probarlo». Aclaró que se tratará de viviendas unipersonales y reconoció que la iniciativa deberá enfrentarse a la rigidez que presenta en estos momentos el mercado de la vivienda.

'Housing First' es una metodología de trabajo que se puso en marcha hace treinta años en Estados Unidos y supone un cambio en el manejo institucional del sinhogarismo: aquí la solución habitacional no es el final del recorrido de inserción o rehabilitación, sino su inicio. «El 'Housing First' separa el acceso a la vivienda y la intervención social», expuso Gómez, «hasta ahora se venía haciendo de manera conjunta».

La propuesta se plantea como una prueba piloto ya que la realidad estadounidense es diferente de la de Las Palmas de Gran Canaria. Para ello, el Ayuntamiento reserva en su plan de subvenciones un total de 160.000 euros. El enfoque de esta nueva metodología de trabajo apunta a las personas con más tiempo en la calle ya que suele coincidir en que son las que más dificultades tienen para subirse a los itinerarios de inserción colectivos.

«Queremos hacerlo a lo largo de este año», expuso el director general de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Consistorio capitalino lleva desde 2019 barajando esta idea, pero nunca ha terminado de materializarse.

Para este año se quiere establecer un convenio con la entidad que lo viene haciendo en Santa Cruz de Tenerife desde el año 2018. Así lo explicó la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Vargas, quien explicó que en los últimos años se ha tenido dificultades para sacar adelante el proyecto por la tardanza en la aprobación de los presupuestos.

La concejala del PP, María Amador, solicitó la comparecencia del director general de Servicios Sociales para conocer la intención del Ayuntamiento con esta propuesta, que lleva ya varios años apareciendo en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Puede ser una oportunidad para estas personas», dijo en referencia a los posibles beneficiarios del 'Housing First'.