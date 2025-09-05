Desbloqueo urgente del macrocontrato de recogida de basura en Las Palmas de Gran Canaria: «No podemos perder ni un solo día» El Ayuntamiento amplía el contrato a 8 años para adjudicarlo en 2026 | El PP advierte que se reduce la inversión y aumenta el beneficio empresarial

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, en un pleno extraordinario, el reajuste de anualidades del macrocontrato de Limpieza, una licitación de 156,94 millones de euros para un periodo de ocho años, el que comprende de 2026 a 2033. El Consistorio lleva trabajando en este proyecto desde el año 2022, pero hasta ahora no ha podido introducir el pliego en el circuito de contratación, a solo unos días de que se extinga el contrato actual. El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, justificó la urgencia de este trámite, así como otros, en que se trata de «un compromiso prioritario resolver estos dos grandes contratos, junto a Limpieza Viaria y Parques y Jardines a lo largo de este mandato. Por eso, no podemos perder ni un solo día».

El reajuste aprobado este viernes cambia los años de aplicación aprobados en 2022 ya que se prevía la activación del nuevo servicio en 2024, si bien las objeciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias obligaron a revisar el estudio económico de manera que ahora se reduce el presupuesto de licitación (-1%), la inversión (-2,6 millones) y el número de contenedores a reponer (-2.562), y aumenta el beneficio industrial de la empresa que finalmente resulte adjudicataria, en comparación con lo previsto hace dos años.

La aprobación de la autorización para ampliar las anualidades del contrato permite al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria proseguir con los trámites conducentes a la licitación del servicio este mismo año y su posterior adjudicación, ya en 2026.

Con el voto del pacto de gobierno

La propuesta contó con los votos favorables del pacto de gobierno (PSOE, Unidas Sí Podemos, Nueva Canarias y el edil José Eduardo Ramírez), la abstención del Partido Popular y Coalición Canaria, y el rechazo de Vox.

«Estamos ante la mayor inversión en higiene urbana de la ciudad. Lo que aprobamos es un acto previo y necesario para hacer el contrato, como lo hacen otros ayuntamientos de este país, que van a mayor tiempo para garanitzar una mayor amortización de todos los elementos del contrato», resumió la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, «serán 157 millones de euros de licitación, 105 vehículos y 18.000 contenedores nuevos».

La nueva redacción mantiene la previsión de renovar el parque de contenedores actual (10.106), pero rebaja el número de depósitos que serán objeto de reposición hasta los 7.580, según consta en el acuerdo plenario recién aprobado.

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, defendió que el nuevo contrato mejorará la frecuencia de recogida, ampliará el parque de contenedores, reforzará el reciclaje, beneficiará el paisaje urbano y potenciará el cuidado del medio ambiente. «Se trata de seguir mejorando la ciudad, que es lo que nos mueve», dijo antes de acusar a la oposición de votar en contra de los intereses de la ciudadanía.

El edil detalló que con los sistemas de carga lateral de los nuevos camiones se hará necesario menos contenedores en las calles, ya que desaparecerán todos los que están preparados para ser descargados por la parte trasera de los camiones.

«Un mal negocio para la ciudad», según el PP

Desde el Partido Popular, su portavoz Jimena Delgado-Taramona justificó su abstención en las dudas que plantea el nuevo marco contractual de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de Contenerización. «Es un mal negocio para la ciudad ya que reduce la inversión y aumenta el beneficio privado», expuso la concejala, quien preguntó «por qué baja el presupuesto; por qué recortan en la reposición de contenedores (-2.500) y 2,6 millones de euros menos, precisamente cuando la contenerización era la clave para aumentar a ocho años; por qué acaban con la campaña de concienciación y privatizan el 100% los fines de semana; y por qué aumentan el beneficio industrial».

Ante la falta de explicación a estas cuestiones, la edila del PP también lamentó la falta de transparencia y de diálogo que ha envuelto la tramitación de este expediente.

Los que votaron en contra de la propuesta fueron los concejales de Vox. El edil Alberto Rodríguez considera que no está justificado duplicar el periodo habitual de duración de un contrato (4 años). «Estas modificaciones suponen una alteración no deseable que genera suspicacias respecto al funcionamiento de las administraicones públicas y su relación con los proveedores de los grandes servicios», explicó.

Por su lado, el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, lamentó el recorte en la reposición de contenedores (que cifró en 1.436 menos que en la previsión inicial de 2022) y el hecho de que siga atascado el trámite del contrato de Limpieza Viaria. «La realidad es que va a haber menos contenedores en la calle», advirtió el edil nacionalista.

El momento más crispado del debate

El debate terminó con una intervención de la alcaldesa que demostró el mal estado de las relaciones que existe entre los dos principales partidos de Las Palmas de Gran Canaria. La regidora socialista se dirigió a la portavoz popular como una persona que «sabe de engaños y mentiras», además de ser una «profesional del desconocimiento y de la ignorancia».

«Usted ha dicho que la ciudadanía lleva diez años aguantándonos, pero la ciudadanía ha votado y lo menos que puede hacer, si no tiene respeto a este gobierno, no le digo a esta alcaldesa, que ya sabemos que no se lo tiene, es respetar el parecer de la ciudadanía», prosiguió, «porque si no, estaríamos ante una situación gravísima«.

Por alusiones, Jimena Delgado-Taramona le respondió que sus ataques demuestran que no tiene defensa. «Puede seguir insultándome personalmente a mí, es usted la que se desacredita, pero no vamos a permitir que insulte a los ciudadanos».

A ello respondió Carolina Darias, para cerrar el debate, que lo que se aprobaba este viernes era la ampliación de anualidades, no el contrato. «Si alguien ha insultado o intentado desacreditar con artes y mañas que le caracterizan, es usted. Yo puedo tener diferencias idelógicas legítimas, pero llegar al punto al que usted ha llegado, eso no se conoce en esta tierra», le dijo.

La alcaldesa entiende que el PP está atacando al gobierno con armas extrapolíticas y sitúa en su labor de desgaste del Ayuntamiento el temor infundado a los vecinos de Los Torres con las posibles expropiaciones de vivienda o las denuncias en Fiscalía por las adjudicaciones desde la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.