Se desata la fiebre por los drags: noche en vela para conseguir una entrada para la preselección

«Llevo más de 20 preselecciones, no me he perdido ninguna», comenta José Rodríguez, que ya está acampado con su silla y su café en el edificio Miller. La espera será larga y dura, pero como él dice « ya somos una familia, somos habituales y conocidos los que estamos aquí haciendo noche así que es más llevadero».

Está claro que la gala drag queen es todo un fenómeno de masas. Tanto es así que multitud de personas acampan desde primera hora de la mañana en la fachada oeste del edificio Miller del parque Santa Catalina. Este año vuelve la compra de entradas presencialmente «algo que celebramos porque somos muy taquilleros», explica José.

Algunas de las personas que están en la cola manifestaron su intención de quedarse otra noche para poder comprar la entrada de la gala drag, que se pone a la venta este jueves.

Victoria Marrero es otra de las personas que van a hacer noche en busca de una entrada. Lleva desde las 11.00 horas de la mañana del martes esperando en frente de las taquillas. «Siempre acampamos, cada año... Traemos comida, agua, mantas, venimos preparadas por conseguir una entrada para la preselección», explica Victoria.

«Siempre solemos venir, los drags son un sentimiento y desde que era pequeña con mi madre venía, no me pierdo ni una fase previa», relata Marrero. Muchas de las personas que están esperando solo asistirán a la preselección «así los vemos a todos, y ya disfrutamos de la final tranquilos con un picoteo en casa», comentan José y Victoria con unas miradas cómplices.

Espera de días

Uno de los primeros de la cola es Alexis Pérez, que con humor comenta que lleva «poquito» esperando. Este apasionado de los drags lleva cuatro horas esperando y las «que me quedan» apunta entre risas. «Yo pienso ir a todas las galas, a la pre y a la final», afirma Alexis.

Uno de los familiares que le acompaña entre bromas cuenta que «ahora viene el ron, porque si no, no aguantamos toda la noche». Será larga, pero el premio final recompensa y mucho la espera. La fiebre por los drags queen ya está aquí.

La preselección será el próximo 20 de febrero a las 21.00 horas. Las entradas saldrán a la venta en las taquillas habilitadas en la fachada oeste del edificio Miller a las 09.00 de mañana miércoles. También podrán adquirirse de manera online en https://entradascarnaval.com/.