La depuración de aguas 'se come' uno de cada cuatro euros del plan de subvenciones de 2025 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que renuncia al IBI social, reserva 10,23 millones para pagar a Emalsa por el servicio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobará este viernes su plan estratégico de subvenciones, un documento que proyecta la utilización de 40,34 millones de euros, lo que supone un 0,82% menos que en el ejercicio económico de 2024.

Algo más de cuatro de cada diez euros que se incluyen en el plan de subvenciones (10,23 millones de euros) se reservarán para pagar a Emalsa el servicio de depuración de las aguas residuales. Con esta decisión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria evita que la compañía pase el cobro a los ciudadanos directamente, en los recibos del agua, el servicio de depuración.

Sin embargo, en el nuevo cuadro tarifario que está pendiente de ser aprobado, esta subvención se irá reduciendo cada año.

EN DETALLE El Plan de Subvenciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 2025 incluye 64 líneas de actuación. Esto representa cinco más que en 2024. Este año se da de baja a 7 subvenciones y se crean 12 nuevas.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria paga a Emalsa cada año unos 10 millones por el servicio de depuración de las aguas residuales, mientras que los usuarios aportan 5,7 millones, con datos de 2023. Sin embargo, como el nuevo cuadro tarifario responde al principio de 'quien contamina, paga', esta subvención se va a ir reduciendo año a año hasta quedar en 2 millones de euros en el año 2029. En ese momento, los clientes de Emalsa pagarán 15,2 millones de euros por la depuración.

La decisión de incluir este año una partida tan grande en las subvenciones estriba en la necesidad de minimizar el impacto de la subida de tarifas del agua, pese a que en 2025 la mayor parte de los recibos se reducirán.

Las subvenciones, por áreas

En lo que respecta al resto del plan de subvenciones, los mayores esfuerzos se realizan en Bienestar Social (14,04 millones de euros) y Vivienda (9,71 millones de euros). En cuanto al resto de las áreas, Presidencia se reserva 70.000 euros para dos líneas de subvención novedosas, que son las de la Fundación A20 de Seguridad Aérea (10.000 euros) y la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino (60.000 euros), que no estaban contempladas en 2024; Desarrollo Local destinará 32.500 euros; Ciudad de Mar entregará 155.000 euros; Empleo hará lo propio con una cantidad que ronda los 180.500 euros; Tráfico y Movilidad destinará 1,9 millones de euros; Aguas, los 10,23 millones de euros del servicio de saneamiento; Cultura, con 3,24 millones de euros; Educación, con 82.000 euros; y Juventud, con casi 614.000 euros que se destinan al pago del bono Wawa Joven de transporte público.

Desde el grupo de gobierno se explicó que se produce un importante aumento de las subvenciones de carácter social, tanto en cuantía como en los convenios directos con entidades sociales (que pasan de 10 a 14) o en las subvenciones a organizaciones no gubernamentales, que sube en 250.000 euros hasta alcanzar los 1,5 millones.

Lo que no aparece ya en el plan de subvenciones es la ayuda económica a la vivienda habitual, que es conocida como el IBI social. Se trata de una prestación económica pensada para favorecer el pago del catastro a las familias más necesitadas, pero su tramitación se estancó en el Ayuntamiento. La medida fue puesta en marcha en el año 2016 y estuvo siempre en el radar de los gobiernos de progreso hasta 2024 incluido. Sin embargo, de los 7,5 millones de euros que se han reservado en estos nueve años para este fin solo se ha abonado 280.351 euros (3,8%) y solo las relativas a la primera edición.

Tampoco aparece la partida del Housing First, un proyecto de reinserción social de personas en situación de sinhogarismo, por el que se apostó en 2021 pero que nunca ha llegado a materializarse. Su eliminación del Plan Estratégico de Subvenciones de 2025 no implica la renuncia a este proyecto. Fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria indicaron que se va a cambiar la estrategia para materializar esta iniciativa, de manera que ya no se hará por la vía de las subvenciones, sino que se recurrirá al concierto social con el fin de poder ponerlo en marcha este mismo año.