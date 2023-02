Denuncian el retraso en el pago de las ayudas de emergencia, pero el Ayuntamiento lo niega

Prefiere no dar su nombre para evitar problemas. Baste decir que vive en el distrito de Ciudad Alta y que es beneficiario usual de las prestaciones económicas de emergencia que el Ayuntamiento otorga con el fin de «remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con graves problemas específicos que afecten a su autonomía personal, social y económica, y que no puedan resolver con medios económicos propios, a fin de lograr su normal desarrollo humano y social». Sin embargo, denuncia que este año todavía no ha ingresado ese dinero, unos 760 euros, que necesita para vivir, ya que tanto esa persona como su pareja subsisten «con 254 euros que tenemos por el paro, y gracias a la comida que nos da el Banco de Alimentos».

La última ayuda de emergencia la solicitó a fines de diciembre. «Siempre suelen tardar unos dieciocho días, o veinte como mucho, pero ya esta va para dos meses», explica la persona afectada por esta situación, «a fines de enero llamé y me dijeron que las ayudas están paradas por falta de presupuesto».

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha aprobado las cuentas del año actual, pero desde Servicios Sociales se asegura que, con los presupuestos prorrogados, se puede hacer frente a estas necesidades. De hecho, explicaron que en lo que va de año se han tramitado ya un total de 279 ayudas -tanto de emergencia social como de especial necesidad- por un importe de 231.863 euros.

Y se insiste en la idea de que los trabajadores sociales municipales siguen haciendo su trabajo a pleno rendimiento para que se concedan estas ayudas.

Tramitación e ingreso

En efecto, los empleados públicos del área de Servicios Sociales siguen tramitando estas prestaciones económicas, pero las fuentes consultadas por este periódico en el área confirman que no se está ingresando el dinero de las peticiones hechas a lo largo de este año. «Se está pagando solo las que se solicitaron hasta diciembre de 2022, pero desde enero en adelante no se ha podido hacer el ingreso, con lo que todas las de este año ya están en espera», indicaron a este periódico, «una persona que haya presentado su solicitud a principios de enero, estamos a mediados de febrero y todavía no ha recibido el ingreso, a pesar de que se trata de ayudas de emergencia».

Los trabajadores sociales con que contactó este periódico para contrastar la información indicaron que desconocían las causas que están provocando el retraso en el ingreso.

El caso de la persona que ha denunciado el retraso en el ingreso de esta prestación económica se refiere a fines de diciembre y, de acuerdo a su versión de los hechos, todavía no ha percibido el dinero.

«La verdad es que hace falta porque aunque no tengo que pagar casa , la luz ha subido mucho y también hay que pagar la funeraria o el agua», prosigue.

Plazos habituales

Sin embargo, desde el área económica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aseguró, a través de una portavoz autorizada, que «los plazos (de pago) están siendo los habituales».

Al igual que se explicó desde Servicios Sociales, se indicó que la prórroga de los presupuestos hace que las ayudas no corran ningún peligro. Y se aseguró que no existe ningún problema con las prestaciones económicas de índole social. «La contabilización de 2023 se está realizando y eso quiere decir que estamos dentro del proceso de pago», se expone, « hay ayudas que se están pagando y otras que están en la cadena, y una vez que se contabilizan, se activa el pago».

Esto supone, según la versión del gobierno municipal, que las prestaciones que no se hayan pagado, se abonarán en breve. Y, por tanto, «no hay nada fuera de lo normal».

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se hace hincapié en el mensaje de desligar cualquier incidencia con el hecho de que no se hayan aprobado los presupuestos municipales. Esa afirmación, se aclara, «es totalmente falsa».