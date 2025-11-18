Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
Una trabajadora retira un contenedor de basura en Las Palmas de Gran Canaria. Arcadio Suárez

Una denuncia y una manifestación marcan el futuro de la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria

Colectivos vecinales plantean una concentración contra el nuevo tributo a las puertas de las oficinas municipales

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:15

Comenta

La nueva tasa de basura que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pasará al cobro el año que viene se dirime en los tribunales, pero también provoca ya las primeras protestas ciudadanas. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recoge el anunció de recurso planteado por el Partido Popular, diversos colectivos ciudadanos están convocando ya una concentración de protesta bajo el lema «¡No a la tasa de basura!», que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre a las puertas de las oficinas municipales de la capital grancanaria.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó este lunes un anuncio del Órgano de Gestión Tributaria por el que se da un plazo de nueve días a los interesados en el Procedimiento Ordinario 488/2025, seguido ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), para personarse.

Se trata de un procedimiento que arranca a partir del anuncio de presentación de recurso contra el acuerdo de aprobación de la tasa de basura hecho por la portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado-Taramona.

Hay que recordar que el PP ya presentó en su momento alegaciones contra esta nueva tasa que obligará a los ciudadanos a pagar 149 euros por la gestión de los residuos. Desde la perspectiva de los populares, la tasa no respeta el principio de progresividad establecido en el artículo 31 de la Constitución Española;no aparece justificado su importe con certeza; abre la puerta a un enriquecimiento injusto por parte de la administración local;y carece de participación ciudadana.

Por otro lado, este miércoles se celebrará el pleno extraordinario sobre la contratación de emergencia de FCCpara la limpieza de la ciudad.

