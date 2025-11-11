¿Cuándo y cómo pagar la nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria crea el calendario fiscal de 2026

Una operaria de Recogida empuja un contenedor de basura en Las Palmas de Gran Canaria.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado el calendario fiscal de los tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva de 2026. En él se incluye por vez primera la nueva tasa de basura.

Los impuestos y las tasas representan casi la mitad de todos los ingresos que percibe el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo del año. Y de ellos, los que se incluyen en el calendario fiscal suponen algo más de 140 millones de euros.

La propuesta de resolución distingue cuatro fórmulas de pago, cada una con sus respectivas fechas: el abono voluntario; el domiciliado con cargo único; el pago anticipado no fraccionado; y el programa LPA-Pago Fácil, con las modalidades de fraccionamiento de tres, seis y diez meses.

1. El pago voluntario

El primer periodo de pago voluntario tiene tres bloques distintos. Así, el impuesto de circulación, la tasa de vados y la tasa de terrazas, así como el primer semestre de aplicación de la tasa que abonan los comerciantes del rastro y las ferias, y la de los hamaqueros y pescadores se tendrán que pagar entre el 5 de marzo y el 26 de junio de 2026. Por estos conceptos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recaudará más de 15 millones de euros.

El segundo bloque del periodo de pago voluntario incluye el catastro (Impuesto de Bienes Inmuebles), el Impuesto sobre Actividades Económicas, las tasas por instalaciones publicitarias y cajeros automáticos, así como el segundo semestre del rastro, ferias, hamacas y embarcaciones. Es en este segundo bloque donde se incluye, por vez primera, la tasa de basura, por la que se ingresarán unos 32 millones de euros. En este caso, los contribuyentes deberán pagar entre el 24 de julio y el 27 de noviembre del próximo año.

La tasa de basura es un tributo nuevo que tendrán que abonar ciudadanos y empresas con un importe diferenciado, según la generación de residuos por uso. La ciudadanía afrontará una tasa media de 149,3 euros; las viviendas vacacionales, entre los 142 y los 403 euros; los hoteles y apartamentos, 149 euros por unidad alojativa; los bares y cafeterías, entre los 262 y los 456 euros; los restaurantes, entre los 817 y los 1.714 euros; los supermercados, entre los 609 y los 939 euros; los centros asistenciales con hospitalización, unos 170 euros; otros usos profesionales, 116 euros; y otros establecimientos, entre 239 y 343 euros.

Este segundo bloque es el que más aporta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con alrededor de 130 millones de euros aproximadamente.

El último bloque es el referido a la tasa por ocupación de la vía pública con quioscos, que está distribuida por trimestres:el primero se abonará desde el 2 de enero de 2026 al 27 de marzo; el segundo, desde el 1 de abril al 26 de junio; el tercero, desde el 1 de julio al 30 de septiembre; y el cuarto, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre.

2. Cargo domiciliado, pero no fraccionado

La segunda opción de pago es la de los contribuyentes que tiene sus cargos domiciliados, pero no fraccionados. En este caso, el impuesto de circulación y las tasas por los vados, las terrazas, y la primera parte de la tasa que abonan los comerciantes de las ferias y los que colocan las hamacas y embarcaciones en la playa se cargarán en cuenta el 5 de junio.

Los interesados en acogerse a este modalidad de abono tienen que tener en cuenta que la solicitud de alta o el cambio de cuenta corriente solo puede hacerse hasta el 22 de mayo.

En cambio, la domiciliación con pago único del catastro, el Impuesto de Actividades Económicas, las instalaciones publicitarias, la tasa de basura, los cajeros automáticos y la segunda fase de las ferias, embarcaciones y hamacas se hará el 6 octubre.

En estos casos, la domiciliación o el cambio de cuenta se podrán hacer hasta el 17 de septiembre.

La domiciliación de la tasa de basura tendrá una bonificación del 5%, según se anunció en su presentación.

En cuanto a los quioscos que tengan la tasa domiciliada, las fechas de cargo son el 5 de marzo para el primer trimestre -con el límite de solicitud de domiciliación el 17 de febrero para quien quiera acogerse a esta modalidad de abono; el 5 de junio -con el límite del 21 de mayo; el 4 de septiembre -con el límite del 21 de agosto; y el 4 de diciembre -con el límite del 20 de noviembre.

3. Pago anticipado no fraccionado

Luego está la opción del pago anticipado no fraccionado, que se reserva para el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. Para optar por esta opción, los interesados pueden presentar su solicitud hasta el 26 de junio.

En este caso, el cargo en cuenta se efectuará el 24 de julio.

4. Plan LPA-Pago Fácil

Por último, el Plan LPA-Pago Fácil, que ofrece un 5% del importe del recibo de los impuestos de circulación, actividades económicas y catastro, establece tres calendarios en función de las modalidades vigentes.

Las tres modalidades A tres meses: se cargan el 5 de febrero, el 5 de mayo y el 7 de septiembre.

A seis meses: los cobros se realizarán el 5 de febrero, el 5 de marzo, el 5 de mayo, el 5 de junio, el 5 de agosto y el 7 de septiembre.

A diez meses: los cargos pasan el 5 de enero, el 5 de febrero, el 5 de marzo, el 6 abril, el 5 de mayo, el 5 de junio, el 6 de julio, el 5 de agosto, el 7 de septiembre y el 5 de octubre.

Los contribuyentes tienen que tener claro que una vez que trasncurra el plazo de ingreso del periodo voluntario, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigirá el pago de la deuda con un recargo.

Una vez concluido el periodo voluntario, el Consistorio expide la relación de recibos y liquidaciones que no han sido satisfechos, especificando las que sean objeto de suspensión, aplazamiento, fraccionamiento o anulación.

Los recibos que no estén en esta situación entrarán en la providencia de apremio al día siguiente al vencimiento del plazo de pago voluntario. Y ahí el Ayuntamiento impone un recargo del 20% a la deuda existente, salvo que el ciudadano pague antes de ser notificado, con lo que la penalización se queda en un 10%.

Ampliar Imagen de las oficinas municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Arcadio Suárez Tres vías para obtener la carta de pago de los impuestos La obtención de la carta de pago para poder realizar el pago de las tasas y de los impuestos se puede hacer por tres vías diferentes, según la resolución municipal. La primera es por teléfono, en el servicio de atención telefónica 010. En este caso, el coste del servicio es el de una llamada metropolitana. Si su residencia está fuera de Las Palmas de Gran Canaria, el número al que debe marcar es el 928 446 000. La segunda forma de conseguir la carta de pago de las obligaciones tributarias es por vía electrónica, entrando en la dirección https://laspalmasgc.tributoslocales.es/350163/APALMASGC/obtener-documento . Por último, la resolución del Órgano de Gestión Tributaria explica que también se puede conseguir el recibo de manera presencia, pero con cita previa, en las oficinas de atención al contribuyente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Antes de pasar al cobro estos impuestos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expondrá al público los padrones fiscales durante un mes desde la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón municipal de edictos.