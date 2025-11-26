Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pleno del Parlamento, en directo: debate de las enmiendas a la totalidad de PSOE, NC y Vox a los Presupuestos de 2026
El encausado, primero por la derecha, en el juicio celebrado en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria. Acfi

Declaran culpable de homicidio al pensionista que mató a cuchilladas a un hombre en una cafetería de Playa Blanca

La Fiscalía solicita para Manuel Montoro 13 años de prisión e indemnizar a la madre del fallecido con el pago de 65.000 euros por los daños causados tras unos hechos que ocurrieron el 25 de julio de 2023

Aday Martín Santana

Aday Martín Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:03

El jurado popular determinó este miércoles que Manuel Esteban Montoro, de 71 años, mató asestándole tres cuchilladas a Daniel García que se encontraba tomándose una cerveza en la cafetería Kalos, ubicada en la calle Correíllo en la localidad de Playa Blanca, en Lanzarote. Se enfrenta a 13 años de prisión por un delito de homicidio tras unos hechos que ocurrieron el 25 de julio de 2023.

El Tribunal de Jurado dictaminó que ambas personas habían mantenido un conflicto por la sustracción del móvil de Manuel Esteban Montoro y que este comenzó la discusión reclamándole su teléfono. También quedó probado que el encausado le asestó tres cuchilladas, una en el lóbulo izquierdo, una en la región paresternal derecha y otra en región del flanco izquierdo del abdomen. Y lo hizo con un cuchillo con una longitud de 22 centímetros y una hoja de 11 cm. Una de las agresiones con arma blanca atravesó el pericardio y penetró en el ventrículo derecho y otra le atravesó el intestino delgado.

También fallaron por unanimidad que Montoro propinó las agresiones con la finalidad de causarle la muerte o por lo menos a sabiendas que se la podía ocasionar.

