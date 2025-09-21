Declarado el fraude de bitcóin que afectó a miles de inversores: «Es un hito histórico» La letrada Conchi Viera, que tiene su despacho en Vecindario, se ha situado como la segunda acusación particular en representados

«Todo empezó en 2020, una plataforma de afectados se puso en contacto con nuestro despacho y les gustó el enfoque y el trato humano. Ahora cinco años después estamos viendo el final feliz de una larga historia». Así cuenta Conchi Viera, directora del despacho que lleva su nombre y que tiene su sede en Vecindario como comenzó a fraguarse lo que hoy es ya considerada una macroinvestigación denominada caso Arbistar y que ha concluido -por el momento- con dos condenados: el cabecilla Santiago Fuentes y su socio Diego Felipe Fernández.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró probado el fraude piramidal de un total de 200 millones de euros a 32.000 personas que invirtieron en bitcóin a través de la web Arbistar, creada en Arona (Tenerife).

Los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional imponen una pena de ocho años de cárcel por delitos continuados de estafa y falsedad en documentos privados y seis años de prisión para su socio, por el primero de los delitos ya mencionados.

«Nosotros llevamos a casi 1.800 afectados de más de 38 países», señala la letrada, que es la segunda acusación particular en número de representados en esta macroinvestigación y que fueron los primeros en denunciar. La causa empezó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona pero se inhibieron y ascendió hasta el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

«Les ofrecían una rentabilidad del 15% y 18% a los clientes. Puedes invertir y sacar el dinero el sábado. Pero era un sistema Ponzi, tipo piramidal», cuenta Viera. Cuando acabó el confinamiento muchas personas intentaron sacar dinero. «Pero bloquearon la página y empezaron con excusas. Los clientes no pudieron ni sacar lo que invirtieron», añade la directora del despacho.

Uno de los logros fue que los condenados deben indemnizar a los perjudicados en bitcóin o en su valor en euros.: «Estamos muy contentos de que se valore el bitcóin a fecha de la sentencia». Sin embargo, la historia no ha acabado. Los otros cuatro acusados quedaron absueltos. Por lo tanto absuelven también a Jover y a Fernández Nojarova de organización criminal. «Presenté una aclaración de sentencia porque no entendemos la absolución de esas personas», concluye.

